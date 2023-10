Jüdische Kultur: „Auch ein kleiner Stein kann ein großes Loch machen“

Das erste Opfer des Nationalsozialismus in Hollabrunn war Otto Hauser, der im März 1938 verhaftet wurde. Im Gefängnis hatte er schwere Folterungen erlebt und wenige Tage nach seiner Freilassung nahm er sich das Leben. Sich dieser Vergangenheit zu stellen, ist unter anderem das Ziel der ARGE Gedenken und Bedenken. Ein Mittel, dieses Gestern ins Heute zu holen, sind Führungen am Jüdischen Friedhof in der Steinfeldgasse.

Einer der 135 erhaltenen Grabsteine erzählt folgende Geschichte: Familie Wilhelm Schidlof wurde 1938 in Göllersdorf überfallen, sodass sie nach Wien flüchtete und Unterschlupf in der Taborstraße fand. Die Mutter Paula Schidlof wandte sich an die Auswanderungsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde in der Seitenstetter Straße und es gelang ihr, Plätze für ihre beiden Kinder Ilse und Peter für einen Kindertransport nach England zu sichern. Wilhelm und Paula hingegen wurden 1941 deportiert.

Neben den Kohanimhänden ist auch das jüdische Symbol der Levitenkrüge auf zwei Gräbern eingraviert; die Leviten waren für den Tempeldienst ausersehen, wie Patrizia Mantler-Stockinger bei einer Führung am Jüdischen Friedhof erklärte. Foto: ARGE Gedenken und Bedenken

Bei der Führung von Patrizia Mantler-Stockinger, die am 8. Oktober stattfand, standen aber nicht nur die zum überwiegenden Teil tragischen Familiengeschichten im Mittelpunkt. Von der Zeit der Zuwanderung der Juden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und deren Leben in Hollabrunn erzählt Mantler-Stockinger ebenso, wie sie jüdische Symbolik - diesmal einer sehr kleinen interessierten Gruppe - erklärte. So zum Beispiel die Kohanimhände. Dieses Symbol geht auf die Kohen, die Angehörigen des Priestergeschlechtes, zurück. Insgesamt vier Gräber weisen dieses Symbol auf.

Ein Symbol ist auf vielen Jüdischen Friedhöfen zu sehen, so auch am Hollabrunner: die Träneneiche. Jakob gab der Eiche, unter der er die Amme Rebekkas begraben hatte, diesen Namen, so die biblische Erzählung. Zog der Friedhof, der 1876 gegründet wurde, an diesem Sonntag auch nur eine kleine Gruppe an, es wäre nicht auch die jüdische Kultur, wenn sie für so einen Fall kein Sprichwort parat hätte: „Auch ein kleiner Stein kann ein großes Loch machen.“