100 Jahre im Bezirk Hollabrunn: Die Väter der Archäologie

Der Raum um Hollabrunn geriet nicht nur schon sehr früh ins Visier der ersten wissenschaftlich tätigen Archäologen, sondern auch die Stadt selbst brachte zwei bedeutende Forscher hervor.

Der unbekanntere der beiden dürfte wohl Felix von Luschan sein, der am 11. August 1854 im damaligen Ober-Hollabrunn geboren wurde. Bereits 1871, mit nur 17 Jahren, unternahm er erste eigene Ausgrabungen und barg bei Villach 17 urgeschichtliche Gräber.

Seine größte Bedeutung für die Archäologie erlangte von Luschan durch die Ausgrabungen in Sam‘al zwischen 1888 und 1902, die ihm den Beinamen „Vater der Orientgrabungen“ einbrachten. Bei Zincirli, in der heutigen Türkei, stießen er und sein deutscher Kollege Otto Puchstein auf Überreste aus dem frühen 1. Jahrtausend v. Chr. des antiken Sam‘al, eines aramäischen Stadtstaats. Felix von Luschan verstarb 1924 im kärntnerischen Millstatt.

Geläufiger dürfte den meisten der Name Josef Bayer sein, dem Mitentdecker der berühmten „Venus von Willendorf“. Er wurde am 10. Juli 1882 in Ober-Hollabrunn geboren, wo er bis zu seinem sechsten Lebensjahr lebte. Sein Großvater besaß den Ziegelofen Josef Schnötzinger, später Schipal. Aus dieser Ziegelei stammen zahlreiche prähistorische Funde, die noch vor 1900 in die Sammlung Ruprecht gelangten und später dem Stadtmuseum Hollabrunn übergeben wurden. Durch die immer wieder beim Lehmstechen getätigten archäologischen Funde wurde bei dem Buben früh das Interesse für Urgeschichte geweckt.

Im Jahr 1907 trat er in den Dienst des Naturhistorischen Museums, wo er später sogar Direktor wurde. 1919 wurde er Konsulent des neu gegründeten Bundesdenkmalamtes. 1927 und ‘28 kümmerte sich Josef Bayer um die Neuinventarisierung und Neuaufstellung der Sammlungen des Stadtmuseums. Darüber hinaus führte er bis 1931 in Zusammenarbeit mit Josef Nowotny zahlreiche Ausgrabungen im Raum Hollabrunn durch.

Der frühe Geist der Nazis beendet Bayers Karriere

1924 begann Bayer den aufkommenden nationalistischen Geist zu spüren. Er sollte die Leitung der ethnografischen Sammlung abgeben, mit umgehender Wirkung. Bayer setzte sich – auch mithilfe der Presse – zur Wehr. Das mediale Interesse bezahlte er mit dem Entzug der Lehrbefugnis auf Lebenszeit.

Auch das ließ ihn nicht verstummen und er erwirkte im August 1927 die Reduktion seiner Strafe auf „nur“ noch drei Jahre Lehrverbot. Bayer hatte allerdings nicht mehr viel davon. Er starb mit 49 Jahren im Juli 1931. Das reichte den rechtsgesinnten Uni-Professoren noch nicht: Im Nachruf der Uni wurde unter anderem der Satz ersatzlos gestrichen, dass Bayer Mitentdecker der Venus von Willendorf war.

