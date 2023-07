Bedeutsames Wissen In der Retzer Windmühle wird's wieder „akademisch“

Begeisterte Absolventen der Mühlenakademie bei der historischen Windmühle in Retz. Foto: Agrar Plus

M ühlen und Kellergassen prägen die Landschaft des Weinviertels. Zwei Ausbildungslehrgänge zu diesen Kulturgütern startet die Agrar-Plus-Akademie im Herbst. Während am 8. und 9. September 2023 ein geblockter Mühlen-Lehrgang in Retz stattfindet, beginnt am 4. Oktober 2023 die bereits 60. Ausgabe der Kellergassenführer-Ausbildung im westlichen Weinviertel und am Wagram.

Als landwirtschaftliche Produktionsstätten waren Mühlen und Kellergassen von höchster Bedeutung. Ohne Brot und Wein wäre die Entwicklung der Gesellschaft undenkbar. Genau deshalb sei es von großer Bedeutung, darüber Bescheid zu wissen, sagen die Organisatoren der Mühlenakademie, die in der historischen Windmühle von Retz einen fundierten Einblick in diese geheimnisvolle Welt bietet. Neben der Geschichte und der Mühlentechnik ist die Architektur der Mühlen ebenso einen besonderen Blick wert wie die Menschen, die mit Mühlen in Verbindung gebracht werden. Es gibt umfangreiche Literatur und Quellen zu Müllergesellen auf Wanderschaft und man kennt unzählige Geschichten über Müllerinnen und ihre Müllerstöchter. Als Referenten stehen Müllermeister Georg Gilli, Ingrid Faltynek, Schulrat Rolf Schuch, Mühlenprofessor Otto Schöffl und Volkskundler Erich Broidl mit fundiertem Wissen zur Verfügung. Schon knapp 700 „Heimat-Botschafter“ Bei der Kellergassenführer-Ausbildung gilt es, jeweils halbtägig oder abends sechs Module zu absolvieren. „Von Kellerröhren, Presshäusern und Platzln“ heißt eines davon; „Von der Geschichte des Weinviertels, der Dörfer und des Weinbaues“ ein anderes. „Mittlerweile gibt es bereits knapp 700 ausgebildete Kellergassenführerinnen und Kellergassenführer, die im Rahmen ihrer Ausbildung jeweils eine schriftliche Arbeit über eine Kellergasse verfasst haben. Dies stellt eine umfassende Basis für weitere wissenschaftliche Forschungen dar“, freut sich Michael Staribacher vom Kellergassenmanagement NÖ bei Agrar Plus, Initiator der beiden Ausbildungsreihen. Für LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf sind Kellergassenführer „wahre Heimatbotschafter“, die für die Erhaltung und Belebung von Presshäusern eine wichtige Rolle spielen und damit die regionale Identität stärken. Anmeldungen zu beiden Lehrgängen und weitere Informationen: http://akademie.agrarplus.at