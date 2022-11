Begehbarer Adventkalender in Mailberger Kellergasse

Der Mailberger Adventmarkt wurde heuer zum ersten Mal in der denkmalgeschützten Kellergasse "Zipf" veranstaltet. Insgesamt boten 24 Aussteller ihre Produkte an und bildeten damit einen „begehbaren Adventkalender“.

Der „Adventzauber“ war heuer eine Co-Produktion von Wein4tler Atelierkeller, Daniela Schmadlak und den Mailberger Köllamauna, die auch selbst am Adventmarkt teilnahmen. Die meisten Aussteller hatten ihre Stände in den Presshäusern aufgestellt, außer die Mailberger Köllamauna, die Feuerwehrjugend und Franz Artner mit seinen Edelschnäpsen, die sich sich direkt in der Kellergasse positioniert hatten.

Für die Kinder gab es an beiden Tagen Vorführungen des bekannten „Pimperletheater“ mit Ingrid Faltynek. Mit dem Maler und Dichter Herbert Nemce gab es eine Lesung. Viele Besucher waren gekommen, um aus der Vielfalt der Produktpalette, die von Selbstgebasteltem, kreativen Strickwaren, Naturkosmetik, Keramik, Walnussöl, Adventkränzen bis zur Weihnachtsbäckerei reichte, Passendes zum Beschenken oder als Geschenk für sich selbst auszusuchen.

