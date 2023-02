Bei den Haugsdorfer Senioren "geht’s oillweil lusti zui!"

Werbung

Die Senioren lud nach mehrjähriger Pause zum gemütlichen Faschingstreff in den Haugsdorfer Schüttkasten ein. Marianne Lembacher, ihres Zeichens Obfrau des Seniorenbundes im Bezirk war hier gern dabei.

Bürgermeister Andreas Sedlmayer berichtete zunächst über das Programm für die Senioren im neuen Jahr. So wird etwa das Zeitgeschichte-Museum von Leopold Zeissel in Hadres besucht werden. Auch eine Fahrt nach Wien ist geplant, um dort an einer Führung durch das renovierte und neu eröffnete Österreichische Parlament teilzunehmen.

Spontane Tanzeinlage mit Vicky König

Vizebürgermeisterin Martina Böck kündigte einen Tanzkurs an, als Möglichkeit, im Alter fit zu bleiben. Kursleiterin Vicky König war bei der Faschingsfeier anwesend und lud darum die Anwesenden spontan ein, bei einer kurzen Tanzeinführung mitzumachen.

Kulinarisch hat man sich der Faschingszeit angepasst: frische Krapfen mit Kaffee und später die klassischen Frankfurter.

Gegen Ende gab es noch ein passendes „Puikautoil“-Gedicht, nämlich „Da Fosching“, vorgetragen von Martina Böck: „… weil heit is da Fosching bei d’Senior’n. Do geht’s oillweil lusti zui.“

