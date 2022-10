ravelsbach.kultur holt Eva Maria Marold zur Weintaufe

Vorverkaufskarten (23 Euro) sind am Gemeindeamt unter 02958/82414 bzw. per E-Mail an gemeinde@ravelsbach.at ab sofort erhältlich. Um 18.30 Uhr startet die Weintaufe mit Verkostung.

Seine Premiere erlebte Marolds Programm im Februar 2020 im Wiener Stadtsaal. Die Künstlerin geht der Frage auf den Grund, warum Gegensätze so wichtig sind und ob das Gegenteil von etwas Schlechtem automatisch etwas Gutes ist. Wäre es vielleicht besser einseitig interessiert zu sein anstatt vielseitig desinteressiert? Frech und humorvoll nimmt sie menschliche Verhaltensmuster aufs Korn und nimmt sich kein Blatt vor den Mund, wenn sie kritisch, aber liebevoll ihren Alltag als alleinerziehende Mutter im Spagat zwischen Toleranz und Verteidigung der eigenen Werte und Maßstäbe schildert.

Großer Applaus von Kollegen

„Reflektierte Betrachtungen zum Eingemachten des Lebens. Klug, liebevoll, schräg, bis beißend und tabulos. Natürlich hervorragend gespielt und herausragend gesungen“, attestierte Viktor Gernot nach der Premiere. „Meine Mama und ich hatten hernach vom Durchlachen und Dauerklatschen ein leichtes Schleudertrauma", war Barbara Karlich begeistert: „Eva Maria Marold packt all ihre Talente in die einzelnen Szenen und spickt das Ganze mit ein bissi Burgenland und ein bissi Broadway. Schräg, witzig, lustig, genial, unvergleichlich, höchst musikalisch, pointiert, gescheit, originell.“ „Grandios“, meinte auch Thomas Raab, „das ist stellenweise mehr als Kabarett. Ja und wenn sie singt, öffnet sich das Tor zum Himmel und es geht durch und durch.“

