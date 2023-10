Mozart füllte die Kirche und das Rotary-Spendenkonto

Als Service-Club hat sich Rotary verschrieben, Gutes zu tun. Und so durfte sich das Hollabrunner Team rund um Präsident Leopold Rohrer über eine volle Kirche freuen, wo der Philharmonia-Chor Wien und das Orchester von St. Augustin Wien das Mozart-Requiem in d-moll (KV 626) in außergewöhnlicher Besetzung aufführten. Dirigent war Thomas Böttcher.

Diakon Gerhard Sulz führte ausführlich in das Werk ein. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) hatte durch seinen frühen Tod das Requiem nur fragmentarisch komponieren können, seine Frau hatte es von Schülern vervollständigen lassen. Sowohl Orchester als auch Sänger stellten sich kostenlos in den Dienst der guten Sache. Eintritt und Spenden-Einnahmen, auch aus dem darauffolgenden Beisammensein an der Sekt- und Weinbar im Pfarrzentrum, kommen bedürftigen Familien der Region zugute.

Die Solisten waren Marelize Gerber (Sopran), Maida Karisik (Alt), Martin Mairinger (Tenor) und Alexander Fritze (Bass). „Lokalmatador“ Martin Mairinger lebt übrigens in Kleinriedenthal. Mit den Künstlern und zahlreichen Anwesenden im dicht frequentierten Saal gab es später noch gute Gespräche. Als Ehrengäste der Veranstaltung waren die Landtagsabgeordneten Richard Hogl und Georg Ecker, Altbürgermeister Erwin Bernreiter und Stadträtin Sabine Fasching begrüßt worden. Und auch Heinz Brandstetter, der initiativer Rotarier mit Leib und Seele war, hätte es ganz bestimmt gefallen.