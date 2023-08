Ela und Klangraum sangen für 300 Jahre alte Kreuzungsgruppe

Kranner stellte die Renovierung der Kreuzigungsgruppe und die Unterstützung des Rotary- Clubs Geras, deren Präsident er ist, als besonderes Anliegen vor. Stadtchef Stefan Lang bedankte sich bei Kranner für die Zusage und bei allen mitwirkenden Musikern für die Durchführung der Veranstaltung. Ergänzend informierte er: „Die Kreuzigungsgruppe stammt aus 1727 und war das erste Bauwerk am Kalvarienberg. Sie ist neben der Windmühle weit über die Grenze bekannt und wird von Touristen bestaunt.“

Gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt und dem Land Niederösterreich wurde ein Konzept für die Restaurierung ausgearbeitet. Die Stadtgemeinde hat beschlossen, etwa 130.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Lang bedankte sich auch für die großzügige Unterstützung von privaten Spendern.

Altarraum war in Blau, Rot und Grün getaucht

Das Konzert wurde von Hans Hermann Jansen an der Orgel mit dem „Präludium in C-Dur“ von Felix Mendelssohn eröffnet. Das Ensemble Klangraum erwiderte mit dem gregorianischen Gesang „Deus vita mea“ vom Fest der Schmerzen Mariens. Eine Lichtinstallation hüllte den Altarraum bei den Künstlern in ein wunderbares Blau, Rot und Grün.

Die Klangcollage aus dem Zyklus „Compassion“ des 1995 geborenen Max Hundelshausen stand im Kontrast zu den Werken von Josef Gabriel Rheinberger, Franz Schubert und Gabriel Fauré sowie Antonio Vivaldi. Damit verbanden sich Werke vom Ende des 17. Jahrhunderts mit Stücken von heute lebenden Künstlern mit durchaus harmonischem Zusammenspiel.

Das Ensemble „Klangraum“ besteht aus Mitgliedern des Rotary-Clubs Höxter, Deutschland, und überzeugte mit großartigem Chorgesang unter der Leitung von Hans Hermann Jansen.

Musik für den guten Zweck (v.l.): Winfried Leisser, Stefan Lang, Sängerin Ela, Johannes Kranner und Hans Hermann Jansen. Foto: Wolfgang Hanousek

Als besondere Bereicherung ist der Gesang der persischen Sängerin Ela zu erwähnen. Sie lebt seit zehn Jahren in Deutschland und studiert inzwischen an der Universität Bielefeld. Mit ihren sinnlichen altpersischen Liedern der Liebe begeisterte sie das Publikum. Auf ihre Weise setzt sich Ela mit ihrem Gesang für Menschenrechte und für die Verständigung der Völker ein.

Nach den Dankesworten schloss das Konzert mit dem aussagekräftigen Stück „Herr, bleib bei uns“. In diesem Sinn wurde noch zur Agape in den Kreuzgang geladen. Bei Retzer Stadtwein und selbstgebackenen Mehlspeisen klang der Abend sprichwörtlich würdig aus.