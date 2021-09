Das Team des Europahauses lud einmal mehr zu einem Konzert mit der NÖ Militärmusik. Der Verein hätte letztes Jahr das 20-jährige Jubiläum begangen. Corona funkte dazwischen. Umso mehr, betonte Obmann und Pfarrer Jerome Ciceu, sei es großartig, endlich wieder ein Benefizkonzert zu veranstalten. Das freute auch Militärkommandant Martin Jawurek, der sich für die Einsatzbereitschaft aller Einsatzkräfte in der Corona-Zeit bedankte.

Die musikalische Vielseitigkeit, so betonte Vollblutmusiker und Moderator des Abends, Franz Neubauer, mache die Militärmusik NÖ unter anderem aus. Sie versuche, die österreichische Musikkultur in allen ihren Facetten aufrechtzuerhalten und sei als Förderstätte für die besten Musiktalente eine wichtige Institution der heimischen Blasmusik. Daher erklang in perfekter Harmonie neben einigen der bekanntesten Märsche – darunter der Alt-Starhemberg- und der Radetzkymarsch – ein Medley bekannter österreichischer Popsongs.

Dieses setzte sich zusammen aus „Skandal im Sperrbezirk“, „Rock me Amadeus“ und anderen Klassikern, bei denen insbesondere Korporal Lukas Polansky glänzte. Auch andere Solisten begeisterten in Begleitung der Kapelle auf ihren Instrumenten.

Wachtmeister Müller bewies gutes Timing und Rhythmusgefühl

Wachtmeisterin Claudia Schnabl beispielsweise stimmte mit ihren Kameraden die „Virtuos-Polka“ von Adam Houdec an – ein Solostück für Klarinette und Blasorchester. Gutes Timing und Rhythmusgefühl bewies wiederum Wachtmeister Bernhard Müller, der in atemberaubender Geschwindigkeit und gleichzeitiger Gelassenheit „Mallet Man“ von Karel Zuna auf dem Xylophon darbot.

Als Dirigent des Abends fungierte in bewährter Manier Kapellmeister Oberstleutnant Adolf Obendrauf, der mit seinem Orchester auf über 200 Auftritte im Jahr kommt. Einer davon, wie schon oft in der Vergangenheit, vor dem Pulkauer Europahaus.

Zum Grande Finale vollführten die Musiker den großen österreichischen Zapfenstreich, zu dem die Bundeshymne erklang, die einen würdigen Abschluss des Events bereitete.