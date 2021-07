Der Brandlhof in Radlbrunn war einmal mehr Veranstaltungsort für etwas Besonderes: Es wurde ein Bild von Hermann Nitsch im Beisein des Künstlers zugunsten der „Hilfe im eigenen Land“ versteigert. Moderiert wurde von Rudi Roubinek.

Als Gastgeber fungierte der Unternehmer Andreas Ubl, sein Weggefährte und Branchenkollege Errol Reichel stellte den großzügigen Unterstützer von „Hilfe im eigenen Land“ vor. „Bei den 18 Firmen von Andreas sind unter anderem eine Firma für Gebäudereinigung und ein Cateringunternehmen dabei“, führte Reichel aus und meinte schmunzelnd: „Bei dieser Veranstaltung kannst du alles machen.“ Worauf Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll lachend dazwischenrief: „Ja – und zahlen auch!“

"Öffnet eure Brieftaschen!"

„Wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, sollte man sich sozial engagieren. In dieser Form machen wir so eine Veranstaltung zum zweiten Mal“, erklärte Ubl, dankte Pröll für die tatkräftige Unterstützung und appellierte an die Gäste: „Öffnet eure Brieftaschen!“

Im Interview äußerte Hermann Nitsch seine große Freude, ein Bild für diese Organisation zur Verfügung zu stellen: „So etwas wie den Verein ,Hilfe im eigenen Land‘ hätte ich in jungen Jahren gebraucht.“

Im Gespräch mit Roubinek stellte Sissi Pröll, Präsidentin des Vereines, diesen vor und hob nicht nur die sehr schnelle Hilfe bei Katastrophen hervor, sondern auch die begleitende Unterstützung danach. Durch die Corona-Krise seien sehr viele Kleinspender weggebrochen. Sie dankte Roubinek, Ubl und den vielen Helfern für deren besonderen Einsatz.

Zuschlag für Errol Reichel

Dann wurde das zu versteigernde Werk von Nitsch präsentiert. Rufpreis waren 5.000 Euro. Den Zuschlag erhielt Reichel für 32.500 Euro. Etwas später kamen noch die Wohnbaudirektoren Manfred Damberger und Walter Mayr in den Brandlhof. Sie überreichten Sissi Pröll einen Scheck über 5.000 Euro.

Unter die zahlreichen Gäste mischten sich auch Schauspieler Michael Schottenberg, Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer, Abgeordnete a.D. Marianne Lembacher, Jungwinzer Maximilian Pröll und Hollabrunns Kulturstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly. Für die musikalische Begleitung sorgten die „Sauberg Buam“.