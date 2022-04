Bereits 10.000 Euro für Hollabrunner Ukraine-Hilfe eingelangt

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Alle Angebote – vom Sprachkurs über psychosoziale Hilfe bis zu zwanglosen Treffen der Schutzsuchenden – werden nun zusammengeführt und künftig über die Webseite der Stadtgemeinde auf Deutsch und Ukrainisch abrufbar sein.

Da viele dieser Angebote zusätzliches Personal, Bücher, Dolmetscherleistungen und vieles mehr benötigen, hat die Stadtgemeinde Hollabrunn bereits Anfang April ein Spendenkonto eingerichtet, um diese Angebote unbürokratisch zu subventionieren. Die Erstunterbringung der Ankommenden im Studentenheim soll dadurch ebenfalls unterstützt werden.

Spendensumme wurde bereits weitergeleitet

Bisher sind bereits knapp 10.000 Euro an Spenden eingegangen. Diese Summe wurde im Anschluss an das Treffen in Übereinkunft aller Fraktionen an die Hollabrunner Lerntafel, die Sprachschule Hollabrunn, den Verein "Frauen für Frauen" sowie an das Studentenheim aufgeteilt und weitergeleitet.

Damit die Institutionen und Vereine weiterhin den Menschen aus der Ukraine in Hollabrunn helfen können, appellieren die Gemeindevertreter weiterhin an die Spendenbereitschaft.

Spendenkonten "Stadtgemeinde Hollabrunn, Ukraine-Hilfe":

Erste Bank: IBAN AT55 2011 1805 1392 6122

Raika Konto: IBAN AT783232200000041301

