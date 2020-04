Die Coronakrise der letzten Wochen bringt für den Arbeitsmarkt historische Höchststände. Der Rekordarbeitslosigkeit folgte ein Ansturm auf Kurzarbeit durch Unternehmen. Mit 13. April hatte das Arbeitsmarktservice (AMS) 3,99 Millionen Euro für Kurzarbeitsbeihilfen im Bezirk Hollabrunn bewilligt.

Diese Summe ist für die Kurzarbeit von 667 Beschäftigten reserviert. „Aktuell haben 400 Betriebe im Bezirk für insgesamt 4.100 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Somit ist fast jeder vierte Beschäftigte wegen der Coronakrise in Kurzarbeit“, erklärt Peter Kirchner, der als stellvertretenden Leiter für die Koordination des gewaltigen Arbeitspensums im AMS Hollabrunn verantwortlich zeichnet. „Um das zu stemmen, gehen die Mitarbeiter an die Grenze der Belastbarkeit“, betont er.

Verstärkt wird das Kernteam durch Kollegen, die aus anderen Bereichen für die Bearbeitung von Kurzarbeitsförderungen abgestellt wurden. Und Kirchner verweist auf viele positive Rückmeldungen von Kunden, die wahre Lichtblicke für das AMS-Team seien.

Kurzarbeit bis 20. April rückwirkend möglich

Bis kommenden Montag kann Kurzarbeit rückwirkend ab Anfang März beantragt werden. Alle Informationen dazu finden sich auf www.ams.at/kurzarbeit.

Das attraktive Angebot, den Beschäftigtenstand bei verkürzter Arbeitszeit und einem Lohnausgleich bis 90 Prozent zu halten, wurde von vielen Unternehmen angenommen. Die Arbeitslosigkeit mit all ihren Folgen wäre sonst ins Unermessliche angestiegen, wie Kirchner erklärt: „Die Corona-Pandemie sprengt all das, was wir bisher in Krisenzeiten am Arbeitsmarkt erlebt haben. Umso wichtiger ist es, durch Kurzarbeit den Arbeitsplatz vieler Menschen zu sichern.“

Verkürzte Arbeitszeit kann sofort umgesetzt werden

Es bedeute weniger persönliches Leid, mehr Einkommen, mehr Kaufkraft und Sicherheit für die Betriebe, wenn sie nach der Krise wieder durchstarten. Das neue Kurzarbeitsmodell garantiert den Beschäftigten 80 bis 90 Prozent ihres bisherigen Nettogehaltes und volle Pensionsversicherungsbeiträge.

Diese Ersatzleistung ist damit deutlich höher als der Arbeitslosengeldbezug. Betriebe bekommen die ausgefallene Arbeitszeit vom AMS pauschal ersetzt, wobei ein Durchrechnungszeitraum von drei Monaten angewendet wird. Unternehmen, die Kurzarbeitsbeihilfe beantragt haben, können die verkürzte Arbeitszeit sofort umsetzen. Die Bewilligung durch das AMS erfolgt im Nachhinein.