Manuela Scheyrer aus Breitenwaida durfte mit ihren Bernhardinern für einen ServusTV-Dreh den Ursprung ihrer Hunderasse erkunden. Vor der Kamera zu stehen, sei für die Hunde aber einfacher als für die Züchterin.

Vor dem Kloster am Großen St. Bernhard inmitten der Schweizer Alpen tummelt sich eine Gruppe von Bernhardinern. Eine Straße vorbei am Bergsee hinter dem Kloster führt zur italienischen Grenze. Dort befindet sich die Statue Saint Bernards de Menthon – ein perfektes Motiv für wunderschöne Fotos.

Natürlich darf ein Fass um den Hals der Hunde nicht fehlen. Ein Kamerateam versucht auf 2.473 Metern Seehöhe, das malerische Ambiente und die Hunde bestmöglich einzufangen. Mittendrin: Manuela Scheyrer.

Auf zum Ursprung der Berghunde!

Hinter all dem verbergen sich die Dreharbeiten für das ServusTV-Format „Bergwelten“. „Man fühlt sich geehrt, wenn man als Züchterin in Österreich ausgewählt wird“, sagt Scheyrer. Im Gespräch sei die Idee entstanden, gemeinsam mit einigen ihrer Welpenkäufer den Ursprung der Berghunde zu besuchen. Die Koordinierung so vieler verschiedener Menschen sei gar nicht so einfach gewesen, weswegen von der Planung bis zum Dreh über ein Jahr verging.

Im Frühsommer war es dann endlich so weit, die Reise konnte beginnen. Man habe Glück mit den aufgehobenen Reisesperren gehabt, die Gruppe aber dennoch kleiner als geplant halten müssen. Schlussendlich trafen sich auf der Passstraße sieben Erwachsene samt sieben Hunden mit der dreiköpfigen Filmcrew.

Nur drei von ihnen hatten den Pass und die Zuchtstätte im Rahmen der Weltausstellung der Bernhardiner bereits gesehen. Deswegen nutzte die Gruppe auch gleich die Gelegenheit, Fotos vor der historischen Fondation Barry zu machen. Hier werden seit dem 17. Jahrhundert Bernhardiner gehalten und gezüchtet. Es sei schon ein erhebendes Gefühl, auf solch „hundehistorischem“ Grund zu stehen, schildert die Breitenwaidingerin.

Die Gruppe unter Stress: „Achtung, Hund kackt!“

Am Drehtag sollten sie 15 Kilometer vom historischen Dorf Bourg- Saint-Pierre zum Pass wandern. Eine scheinbar einfache Aufgabe mit sehr aktiven Hunden, die ideale Urlaubs- und Wanderbegleiter seien. Doch obwohl sich die Gruppe entspannt fühlte, wären alle ziemlich steif gewesen. Auch die Anweisungen des Regisseurs hätten nichts geholfen. „Das ist nicht so einfach, wenn sich die gesamte Gruppe verstecken und auf Kommando locker ums Eck spazieren soll“, erzählt Scheyrer.

So mussten alle Einstellungen mehrfach gedreht werden; nicht zuletzt, weil die Tiere die Anspannung ihrer Besitzer spürten und so reagierten, wie Hunde in Stresssituationen nun mal reagieren: mit Darmentleerung. „Achtung, Hund kackt! Pause, abwarten, alles von vorne“, erinnert sich die Hundezüchterin an die Drehpausen. Dennoch seien die Hunde „weniger nervös als wir“ und sehr nett und freundlich zueinander gewesen. Wenngleich sich ein pubertierender Rüde teilweise ein wenig zu viel für die Hündinnen interessiert habe.

Ihr Weg führte sie auch über einen schmalen Steig, den die Hunde „bravourös“ gemeistert hätten. Begleitet wurden sie hier von einer Drohne. Scheyrer beobachtete gespannt die Reaktion der Bernhardiner auf das Geräusch, das einer riesigen Wespe geähnelt habe. Die großen Hunde hätten das Gerät mit Neugier, aber ohne Furcht beäugt. Deshalb ist die Züchterin schon gespannt, ob ein neugieriger Blick nach oben auch im Film zu sehen sein wird.

„Werden nervös vor dem Fernseher sitzen“

Vor der Statue am Großen St. Bernhard folgte mit einem Interview gleich die nächste vermeintlich leichte Aufgabe. „Einfach antworten“ sei gar nicht einfach, hat die Breitenwaidingerin dabei gelernt.

Bei entspannendem Tee mit den Mönchen im Kloster konnte die Gruppe den langen, anstrengenden Tag ausklingen lassen. Erst am nächsten Tag hätten sie die vielen Touristen bemerkt, die die sieben Bernhardiner bestaunten, fotografierten und filmten. Darauf folgten viele neue Kontakte und ein Besuch des Museums der Fondation Barry. „Bis ServusTV den fertigen Film ausstrahlt, werden noch einige Monate vergehen. Wir alle werden dann vermutlich genauso nervös vor dem Fernseher sitzen, wie wir vor der Kamera gestanden sind“, schmunzelt die Bernhardiner-Liebhaberin.

Scheyrers Liebe zu Bernhardinern sei dadurch entstanden, dass sie mit eben so einem Hund aufgewachsen ist. Die Wahl der Rasse hatte mit dem Beruf ihres Großvaters zu tun: „In einer Gastwirts- und Fleischerfamilie darf ein Bernhardiner nicht fehlen!“ So kam es, dass ihr der Erhalt der ausgeglichenen und gutmütigen Bernhardiner so sehr am Herzen liegt, dass sie 2015 mit der Zucht begonnen hat. Seitdem habe sie schon vier Würfe willkommen heißen dürfen, den fünften erwartet sie im Dezember dieses Jahres.

Hintergrund: