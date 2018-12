Bereits nach der Matura im Jahr 1977 stand für die gebürtige Gerasdorferin fest, sich für benachteiligte Menschen einsetzen zu wollen. Zwei Jahre später war die erste berufliche Aufgabe nach der Diplomprüfung an der Sozialakademie eine Tätigkeit im Bahnhofssozialdienst der Caritas. Rund 20 Jahre in diesem von Obdachlosigkeit geprägten Umfeld waren von zahlreichen Initiativen gekennzeichnet, etwa der Mitarbeit an einem Konzept für Betreutes Wohnen und in einem Klub für Obdachlose.

Tuschls Einsatz galt nicht nur den von ihr betreuten Menschen, sondern auch den Beschäftigten der Caritas. So war die zweifache Mutter in den 1990er-Jahren in einer Planungsgruppe zum Umbau und zur Übersiedlung der Dienststelle engagiert. Als Betriebsrätin führte sie Kollektivvertragsverhandlungen. Auch bei der Gründung des „Frauennetzwerks Caritas“ wurde die stets auf Gleichbehandlung fokussierte Interessensvertreterin aktiv.

Um die Jahrtausendwende übersiedelte Brigitte Tuschl mit ihrer Familie in den Bezirk Hollabrunn und damit in den beruflichen Fachdienst der Caritas. Sie widmete sich mit voller Kraft dem Aufbau der Beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung im Weinviertel. Als Frau der ersten Stunde wusste sie ihre Mitarbeiter genauso für diese Aufgabe zu begeistern, wie viele andere Beteiligte durch gutes Netzwerken ins Boot zu holen. Neben der Professionalität überzeugte die Wullersdorferin durch ihre emotionale Verbundenheit mit neuen Aufgaben.

So wurden zusätzliche Beratungsdienstleistungen entwickelt, die vor allem auf junge Menschen zugeschnitten waren. Clearing, Berufsausbildungsassistenz und Jugendcoaching tragen solchermaßen die Handschrift der erfahrenen Sozialarbeiterin. Ihr Wissen gab sie als Österreich-Sprecherin für diese Projekte bei vielen Gelegenheiten weiter. Daneben blieb noch Zeit, um 2008 berufsbegleitend das Studium zur Akademischen Sozialpädagogin an der FH St. Pölten abzuschließen.

Als Netzwerkerin par excellence ist Brigitte Tuschl eine Mitbegründerin der seit 2002 bestehenden Integrationsplattform Hollabrunn und im Regionalteam aktiv. 18 verschiedene Behörden, Einrichtungen, Projekte und Organisationen nutzen regelmäßige Treffen, um bestmögliche Lösungen für Klienten und Kunden zu finden. So ist der Hollabrunner Integrationsaward entstanden. Als Anerkennung für vorbildhafte berufliche Integration wurde diese Auszeichnung bislang dreimal an Unternehmen und Beschäftigte im Bezirk vergeben.

Nach einem intensiven und erfüllten Berufsleben geht Brigitte Tuschl nun in Pension. Stellvertretend für eine Vielzahl von Begleitern bedankten sich Josef Schönhofer, Leiter der Arbeitsassistenz der Caritas, und AMS-Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt für viele Jahre einer professionellen und sehr menschlichen Zusammenarbeit.