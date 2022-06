Erfolgreicher Weg: Auszeichnungen für Hollabrunner Poly

Werbung

Während manche Schulen um jeden Schüler ringen, steht Gerald Weihs, Schulleiter der PTS Hollabrunn, vor einer anderen Herausforderung: Derzeit hat er 65 Anmeldungen für das nächste Schuljahr. „Es werden sicher noch mehr“, rechnet er mit etwa 70 Schülern.

Die Platznot

Über den Zuwachs freut er sich, doch die Räume im Schulgebäude sind begrenzt. Einige Fachbereiche sind schon ausgebucht. Wer sich jetzt noch anmeldet, muss nehmen, was übrig ist. Das sei natürlich nicht optimal. „Mit über 80 Schülern bekommen wir ein Problem“, erzählt Weihs im NÖN-Gespräch. Dann sind vier Klassen voll, „dann geht räumlich nichts mehr“. Doch die PTS ist eine Pflichtschule, das heißt: „Ich muss die Schüler nehmen, wenn sie aus dem Schulsprengel kommen.“

Jeder, der eine Lehrstelle möchte, der bekommt auch eine. Er muss nur nach links und nach rechts blicken.“ Gerald Weihs Schulleiter

Die Auszeichnungen

Über den Zuwachs an Schülern ist der Schulleiter froh, es gibt aber noch weitere Dinge, die ihm kurz vor den Sommerferien – in denen werden übrigens die in die Jahre gekommenen WC-Anlagen saniert – Freude bereiten: „Wir wurden wieder mit dem Berufsorientierungs-Gütesiegel ausgezeichnet.“ Und: „Wir haben den Playmit-Wettbewerb österreichweit gewonnen“, berichtet Weihs. Beim Playmit-Quiz werden spielerisch online Basics für das Berufsleben erarbeitet. Bereits in den vergangenen Jahren holten die PTS-Schüler Playmit-Auszeichnungen.

Rasches Rüstzeug fürs Leben

Das spiegelt das Engagement der Lehrer wider, die ihre Schüler mit dem Rüstzeug für das weitere (Berufs-)Leben ausstatten. Weil sie dafür nur ein Schuljahr Zeit haben, wird im Hollabrunner Poly nicht lange gefackelt: Bereits in der zweiten Schulwoche werden Lebenslauf und Bewerbungsschreiben erstellt. Ein Fotograf schießt Bilder für die Bewerbungen. Und dann geht’s los. „Wir müssen schnell filtern, wo die Perspektiven für die Schüler liegen.“

Dafür seien die sogenannten Berufspraktischen Tage enorm wichtig. Hier können die Jugendlichen in verschiedene Berufe hineinschnuppern und herausfinden, was ihnen liegt. Das wissen viele noch nicht, wenn sie mit der PTS starten. „Ich sage den Schülern immer: Jeder, der eine Lehrstelle möchte, der bekommt auch eine. Er muss nur nach links und nach rechts blicken.“ Damit will er den Jugendlichen vermitteln, dass sie ihr Spektrum erweitern sollen, um den richtigen Beruf zu finden. „Dann hat man auf einmal 25 Lehrstellen zur Wahl und nicht nur fünf.“

Hohe Erfolgsquote

Die Quote jener Schüler, die nach dem Poly eine Lehre beginnen oder in eine weiterführende Schule gehen, „ist relativ hoch“. Darauf ist Weihs stolz. Es seien etwa 15 Prozent, die derzeit noch keine Ausbildung im Auge haben. „Die werden jetzt noch intensiv betreut. Den einen oder anderen werden wir sicher noch unterbringen“, ist der Schulleiter überzeugt.

Hier holt sich die PTS Unterstützung. Zum einen vom Jugendcoaching, zum anderen von der Schulsozialarbeit, die sich besonders auf die psychischen Probleme der Jugendlichen fokussiert. Weihs ist wichtig: „Wenn die Schüler unsere Schule verlassen, sollen sie eine Perspektive haben.“

Schnittstelle zur Lehre

Weihs sieht seine Bildungseinrichtung als Schnittstelle zwischen Schule und Lehre. „Die Schule darf sich nicht verschließen.“ Darum ist er in regem Kontakt mit den Betrieben der Region. Das Lagerhaus Hollabrunn-Horn sei für die Schule besonders wichtig, da die Schüler hier in sehr vielen Sparten Fuß fassen können. Aber auch mit anderen großen Betrieben wie ÖBB oder KTM wird zusammengearbeitet. Und: „Wir werden jedes Jahr von Betrieben kontaktiert, die Lehrlinge suchen“, sagt Weihs.

Leistung ist gefragt

Darum ist es Weihs besonders wichtig, Leistung von seinen Schülern zu verlangen. Denn diese werde in der Berufswelt ebenso verlangt. „Das Abschlusszeugnis muss etwas über das Kind aussagen“, lautet das Credo.

Die Pädagogen im Hollabrunner Poly bringen den Jugendlichen die Basics fürs Berufsleben bei, dazu zählt auch eine digitale Grundbildung. Hier lernen sie das Recherchieren – etwa Kontaktdaten herausfinden – oder ein E-Mail richtig zu formulieren. Dabei geht es ebenfalls um einen soliden Grundstock. Die neueste Errungenschaft der Schule: eine Virtual-Reality-Brille von Playmit. Wer diese aufsetzt, kann sich in virtuellen Räumen über Berufe informieren und Playmit-Fragen beantworten.

Wichtige soziale Werte

Zur Vorbereitung auf den Beruf gehört es in der PTS ebenso, wichtige Werte zu vermitteln. „An unserer Schule gibt es kein Mobbing“, betont Weihs, dass jeder Schüler so sein darf, wie er ist, und von den anderen akzeptiert wird. „Ich hör’ von den Eltern oft, dass ihr Kind bei uns sein schönstes Schuljahr hatte, auch wenn die Noten vielleicht nicht so berauschend sind.“

Und so kam es auch, dass zwei Ukrainerinnen binnen weniger Wochen im Klassenverband integriert waren. „Mir war wichtig, dass sie schulisch betreut werden und sich geborgen fühlen.“ Der Stundenplan wurde an die außerordentlichen Schülerinnen angepasst, unterrichtet wurde – so gut es ging – auf Englisch, mittlerweile verstehen die Zwillingsschwestern gut Deutsch. Am Ende des Schuljahres bekommen sie eine Schulerfolgsbestätigung und werden teilweise sogar benotet. „Auch bei ihnen haben wir eine gute Basis geschaffen“, ist Weihs glücklich.

