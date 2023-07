Berufsluft schnuppern Viele Praktikumsanfragen im Hollabrunner Spital

Es wird Berufsluft geschnuppert (v.l.): Ferialpraktikant Leon Stockinger, Lucie Gundinger, die stellvertretende Kaufmännische Direktorin Cornelia Sramek, Kindergartenpädagogin Christine Komarek und Praktikantin Denise Bartl. Foto: LK Hollabrunn

E inmal mehr erhalten Ferialpraktikanten im Landesklinikum Hollabrunn die Möglichkeit, praktische Einblicke in die Berufswelt zu bekommen. In der Kinderbetreuungseinrichtung „Flohhaufen“ und in der Buchhaltung lernen sie den beruflichen Alltag kennen.

Im August wird zusätzlich im IKT-Bereich (Informations- und Kommunikationstechnik) ein Praktikant tätig sein. Somit können die Jugendlichen während der Sommermonate einen Blick hinter die Kulissen des Spitalsbetriebs werfen. Instruiert von den Klinikumsmitarbeitern dürfen die jungen Menschen selbstständig Arbeiten übernehmen und lernen das vernetzte Miteinander der unterschiedlichen Berufsgruppen und Spitalsbereiche kennen, welches für einen reibungslosen Ablauf im Klinikum unerlässlich ist. „Es ist schön, das Interesse der jungen Menschen geweckt zu haben und es würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft einmal als Kollegin oder Kollege im Klinikum wiederbegegnen“, sagt die stellvertretende Kaufmännische Direktorin Cornelia Sramek.