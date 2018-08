„Bei einem kontinuierlichen Beschäftigungswachstum von 1,2 Prozent und einer Gesamtzahl von 20.201 unselbstständig Beschäftigten ist zu vermuten, dass noch nie so viele Menschen im Bezirk Hollabrunn über die Hitze am Arbeitsplatz stöhnen konnten wie heuer.

Ende Juli waren beim AMS Hollabrunn 1.278 Menschen arbeitslos vorgemerkt, um 159 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit sank damit gegenüber dem Vorjahr im Bezirk um 11,1 Prozent. Das entspricht dem NÖ-Landestrend. Österreichweit betrug der Rückgang 8,0 Prozent.

Hand in Hand mit der zunehmenden Beschäftigung steigt die Arbeitskräftenachfrage. „Das führte dazu, dass angeforderte Arbeitskräfte mitunter am freien Markt nicht verfügbar und Kompromisse bei der Personalauswahl erforderlich sind“, erklärt Mukstadt. Das Arbeitsmarktservice bietet auch Arbeitserprobungen an und unterstützt Betriebe bei einer arbeitsplatznahen Qualifizierung.

42 Prozent aller Arbeitslosen verfügen über keine Berufsausbildung

Nachdem der Turnaround bei der Jugendarbeitslosigkeit bereits voriges Jahr geschafft wurde, profitiert nun auch die ältere Erwerbsgeneration vom nachhaltigen Konjunkturaufschwung. Trotz eines Rückgangs um 9,7 Prozent ist allerdings noch immer jeder dritte Jobsuchende der Altersgruppe 50+ zuzuzählen.

Die Langzeitarbeitslosigkeit verringerte sich indes um ein Fünftel. Derzeit sind 269 Jobsuchende länger als ein Jahr beim Arbeitsmarktservice vorgemerkt. „Wo viel Licht ist, gibt es auch Schatten“, merkt Mukstadt an. „Fast 42 Prozent aller Arbeitslosen – bei Frauen sind es bereits mehr als die Hälfte – verfügen über keine Berufsausbildung.“ Die Dynamik der Beschäftigungsentwicklung soll nun weiterhin auch für jene genutzt werden, die weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben.