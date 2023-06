Beschäftigungsprojekt Viel zum Schauen: Luna in Hollabrunn öffnet seine Pforten

Freuen sich auf den Tag der offenen Tür: Daniela Goldinger, Silvia Wagner, Simone Fuhrmann, Gabriele Ossowsky, Monika Sefranek und Natascha Kaspar. Foto: Luna

I m Jahr 2000 wurde das gemeinnützige Beschäftigungsprojekt Luna gegründet, das langzeitarbeitslose Frauen bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt. Am 16. Juni findet am Standort in der Mühlgasse 39 von 10 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.

In der Schneiderei und Reinigung wird es Vorführungen mit der elektronischen Stickmaschine und dem Reinigungswagen mit Vierfarbsystem geben. Das Kulinarikteam verwöhnt die Gäste mit selbst erzeugten Produkten und im naturnah betriebenen Schaugarten werden Führungen angeboten. Hier ist übrigens auch der „Natur im Garten“-Bus vor Ort. Der Mittagstisch (11 bis 14 Uhr) wartet mit Grillerei auf und für die jungen Gäste wird ab 12 Uhr ein Kinderschminken angeboten. Zudem hat das Familienmuseum Brandstätter geöffnet und zeigt die Geschichte der ehemaligen Holzfabrik. Ausgestellt ist auch ein Diorama (Wiener Modellstraßenbahn im Maßstab 1:87), für das die Luna-Schneiderei alle Stoffteile - sogar beleuchtbare - genäht hat. Luna-Obfrau Gabriele Kyncl und ihr Stellvertreter Günter Schieder freuen sich auf zahlreichen Besuch. Landesrätin Susanne Rosenkranz und die Landesgeschäftsführung des AMS haben sich angesagt. Finanziert wird Luna vom AMS NÖ und dem Land NÖ. Das Integrationsunternehmen zählt zu den „Nestorgold“-zertifizierten Betrieben, die altersgerechtes Arbeiten ermöglichen. Die Gesundheitskasse (ÖGK) hat Luna mit dem Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet.