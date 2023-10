Achtung! Bahnschranken zwischen Obernalb und Unternalb sind weg

Viele Bewohner des Retzer Landes haben es schon bemerkt, dass beim stark befahrenen Bahnübergang zwischen Unternalb und Obernalb die Schranken zu einer Lichtanlage umgebaut wurden. „Das ist gefährlich – warum wurde das gemacht?“, fragt eine NÖN-Leserin. „Dieser Bahnübergang auf der Landesstraße L 1056 fällt in den Zuständigkeitsbereich der ÖBB“, informiert ÖVP-Bürgermeister Stefan Lang, „aber ich persönlich wäre über eine Schrankenanlage dankbar.“

ÖBB-Sprecher Christopher Seif gab der NÖN folgende Auskunft: Im Jahre 2017 erfolgte aufgrund der neuen Eisenbahnkreuzungsverordnung eine Überprüfung durch die Eisenbahnbehörde. Daraus resultierte ein eisenbahnrechtlicher Bescheid, wonach zukünftig die Eisenbahnkreuzung durch Lichtzeichen zu sichern sei.

Die Einschaltung erfolgt in beide Richtungen automatisch durch den Zug selbst, womit sämtliche Kriterien für eine technische Sicherung durch Lichtzeichen gegeben sind. Dadurch sind die Zeiten, in denen die Eisenbahnkreuzung geschlossen ist, wesentlich geringer als vergleichsweise bei einer Sicherung mit Lichtzeichen und Schranken. Das komme somit der Flüssigkeit des Straßenverkehrs entgegen.

„Die Eisenbahnkreuzung zwischen Obernalb und Unternalb wurde in den letzten Wochen auf den letzten Stand der Technik bescheidgemäß neu errichtet und vor wenigen Tagen in Betrieb genommen“, so die Information.

Sicherungsarten an Eisenbahnkreuzungen

Die Sicherungsart an einer Eisenbahnkreuzung wird durch die zuständige Eisenbahnbehörde bei einer Verhandlung vor Ort individuell festgelegt. Das heißt, verantwortlich für die Art der Sicherung sind nicht die ÖBB, sondern die Eisenbahnbehörde. Sie ist in der Regel beim Land und der zuständigen Landeshauptfrau angesiedelt, nur bei Hochleistungsstrecken liegt die Verantwortung beim Bund. Rahmenbedingungen sind zum Beispiel die Frequenz und Geschwindigkeit auf der Straße und Schiene, Sichtraum, örtliche Bedingungen oder besonderer Individualverkehr (Schule, Kindergarten, etc.).