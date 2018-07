Die Retzer Stadtgemeinde nimmt eine Anpassung der Stellplatzausgleichsabgabe vor. Hauseigentümer können einen öffentlichen Parkplatz nutzen, wenn sie auf ihrem eigenen Grund keinen Platz haben; dafür müssen sie nun einmalig 3.000 Euro in der Stadt sowie 2.000 Euro in den Katastralgemeinden pro Stellplatz zahlen.

„Im Normalfall trifft das nicht den normalen Häuslbauer“

Gemeinderat Felix Wiklicky (Wir für Retz) erinnert daran, dass eine Anpassung mit 1.700 und 1.200 Euro schon 2017 beschlossen wurde. Der Antrag sehe damit eine Steigerung von mehr als 65 Prozent vor. Das erhöhe den Erklärungsbedarf gegenüber den Bürgern. Stadtrat Roman Langer (ÖVP) erklärt: 2017 war die Umrechnung von Schilling auf Euro notwendig. „In den letzten 15 Jahren hat es keine Anpassung gegeben.“

„Im Normalfall trifft das nicht den normalen Häuslbauer, sondern Baugenossenschaften“, führt Gemeinderätin Laura Walzer (Die Grünen) aus. „Die Kosten sind im Verhältnis zu anderen Gemeinden sehr, sehr günstig.“ Dem stimmt Gemeinderat Karl Breitenfelder (Wir für Retz) zu, aber man sollte im Gegenzug für Ersatz sorgen.

„Langfristig gesehen möchte ich das in einem Pool einbringen, möglicherweise in Richtung Parkgarage“, so Langer, der den Preis eigentlich für zu gering hält. Er will zum Nachdenken anregen: Eigentümer sollen bei einem Um- oder Neubau selbst für den Parkplatz sorgen.

„Die Bequemlichkeit ist groß, dass die Leute die Parkmöglichkeiten im Haus nicht nutzen“, findet er. Und: „Das Problem am Hauptplatz wird nicht besser werden. Jeder möchte Sondergenehmigungen, die im Übrigen auch überarbeitet werden. Und dann kommen die Beschwerden von der Wirtschaft.“

Die Mehrheit stimmte für den Antrag: Fünf „Wir für Retz“-Mandatare enthielten sich.