Am 7. September feiert die Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft in Rosendorf ihr 20-jähriges Bestehen. Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Eltern wohnen können, können hier rund um die Uhr unter Betreuung leben.

43 junge Menschen wurden seither begleitet und auf ein selbstständiges Leben vorbereitet. Neun Pädagogen sind für die Schützlinge da, um mit ihnen Versäumtes nachzuholen und Neues zu gestalten.

Neben der Bewältigung des Alltags werden auch erlebnispädagogische Aktionen durchgeführt sowie individuelle Betreuungsformen und Therapien angeboten.

Jubiläumsfest mit kulinarischen Highlights

Am Tag des Jubiläumsfestes wird ab 15 Uhr ein Kinderprogramm geboten, der Festakt startet um 16 Uhr. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hat sich dafür ebenso angesagt wie Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Carola Neunteufl von der Bezirkshauptmannschaft und Bürgermeister Martin Reiter. Zwei Musikgruppen, Kulinarik (Spanferkel) und Roseldorfer Weine runden die Feierlichkeiten ab.

Zuletzt verbrachten die WG-Kids noch ein Abschlusswochenende am Dobra-Stausee. Außerdem radelten sie mit ihren Betreuern in den Ferien von Roseldorf über 700 Kilometer bis nach Venedig. Derzeit werden in der WG auch fünf Lehrlinge betreut; eine Jugendliche besucht die Sozialschule in Stockerau.

Eine Photovoltaikanlage gibt es ebenfalls bereits, um den Umweltgedanken hochzuhalten. „In einem großen Haus ist das wichtig, da hier trotz Sparmaßnahmen viel Strom verbraucht wird“, sagt Leiterin Elisabeth Schober.