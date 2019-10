Die Wirtschaftskammer NÖ schrieb heuer zum ersten Mal den „LehrerInnen Award“ aus. Das Motto: „LehrerInnen sind die Architekten der Zukunft.“ Die Direktoren waren aufgefordert, Pädagogen aus ihrer Schule zu nominieren, die sich im Bereich der Bildung durch spezielles Engagement hervorgetan haben.

Hier tat sich Erwin Kraus, Direktor der Polytechnischen Schule in Hollabrunn, nicht besonders schwer, jemanden zu finden. Gerald Weihs ist Berufsorientierungsberater an der berufgrundbildenen PTS und macht seit knapp zwei Jahren mit seinem eigenen YouTube-Kanal „The White Classroom“ Schlagzeilen.

Mittlerweile erklärt der Hollabrunner in fast 900 Videos die Welt der Mathematik. Die Grundrechnungsarten, Bruchrechnen, Winkelkonstruktionen, Flächenberechnung oder auch Prozentrechnen erklärt der Familienvater. Zusätzlich bietet er Arbeitsblätter zu den verschiedensten Themen gratis zum Download an.

Bessere Mathe-Noten durch "The White Classroom"

Wer Probleme hat, ein Beispiel zu lösen, wird durch einen QR-Code direkt zum helfenden YouTube-Video gelotst. „Gerald Weihs betreibt diesen Kanal aus purem Idealismus in seiner Freizeit und erhält dafür keinerlei Entgeltleistungen, weder für die Lernvideos noch für die Arbeitsblätter, und ist fast täglich damit beschäftigt, neue Beiträge und Inhalte zum Upload freizugeben“, führte Kraus in seinem Motivationsschreiben an. Und: Die Schule habe durch die Einführung von „The White Classroom“ eine deutliche Verbesserung der Durchschnittsnoten im Pflichtgegenstand Mathematik zu verzeichnen.

Argumente, die die Wirtschaftskammer wohl überzeugten: Denn Gerald Weihs erhielt aus den Händen von NÖ-Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl im St. Pöltner WIFI den „LehrerInnen Award 2019“.

"Freude, statt Drill und Angst"

„Natürlich habe ich nicht damit gerechnet!“, freut sich Weihs über die außergewöhnliche Auszeichnung. Er habe den Award mit Stolz in die berufsgrundbildende PTS mitgenommen. Diese Schule ist seit 20 Jahren sein berufliches Zuhause. „Dort konnte ich mich dank meiner Kollegen und dank meines Herrn Direktors verwirklichen“, teilt der Pädagoge die Lorbeeren. Mit „The White Classroom“ konnte er sehr vielen Schülern in ganz Österreich die Furcht vor den „großen Unbekannten“ Mathematik und Physik nehmen.

So kann er sie beim Lernen unterstützen. „Und ich bin noch lange nicht fertig“, kündigt Weihs an. „Für mich ist wichtig, dass die jungen Menschen Freude und Geborgenheit in der Schule erleben und nicht Drill und Angst“, sagt der Lehrer, der auch technisches Werken unterrichtet. „Es geht nicht um das Befüllen von Fässern, sondern um das Entzünden von Flammen“, malt der Hollabrunner ein Bild. Außerdem ist Weihs überzeugt: „Schule soll nicht das Misslingen dokumentieren, sondern das Gelingen organisieren.“