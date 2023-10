Bezirk dick dabei: Durch 105 Jahre Zeitgeschichte des Landes

Ein neues Buch des Kral-Verlages blickt auf 105 bewegte Jahre des Bundeslandes Niederösterreichs zurück. Es ist die aktualisierte Auflage des Jubiläumsbestsellers „100 Jahre Niederösterreich“, ergänzt um die Jahre 1918–1921 und 2022–2023. So entsteht beim Durchblättern der 228 Seiten von „Niederösterreich – Eine Reise durch die Zeitgeschichte“ ein Kaleidoskop weitreichender Veränderungen, voller großer und kleiner Ereignisse – quer durch das Bundesland.

Natürlich ist auch der Bezirk Hollabrunn mit charakteristischen Ereignissen vertreten: So zum Beispiel mit dem Landeshauptmann aus Radlbrunn - Erwin Pröll -, dem Einzug der Lipizzaner auf ihrem Gestüt in Kleinwetzdorf, der Erfolgsgeschichte des Nationalparks Thayatal in Hardegg oder dem Fall des Eisernen Vorhanges an der Grenze in Haugsdorf. Die erste Erwähnung im Buch findet Pulkau, allerdings mit einer Erinnerung an ein sehr dunkles Kapitel: den Zwangsarbeiterlagern 1941.

Von Fußnoten der Geschichte und geschichtsträchtigen Ereignissen

Mit einer wahrlich historischen Fußnote kann Schrattenthal aufwarten. 1981 erwarb die Landesbibliothek das älteste in NÖ gedruckte Buch: ein 1501 in Schrattenthal erschienenes lateinisches Marienandachtbuch. Darin erfährt man auch, dass Obermarkersdorf zu den Pionieren der Dorf- und Stadterneuerung gehört, die 1984 mit je einem Ort pro Viertel gestartet war.

Maissau und seine Amethyst-Welt fehlen im 100-Jahre-Buch ebenso wenig wie die Feier am Grenzübergang Mitterretzbach im Mai 2004 anlässlich des EU-Beitritts Tschechiens. Zwölf Orte und Gemeinden aus dem Bezirk sind mit ihren kleinen und großen Geschichten in dem Werk vertreten, das die Erinnerung an die bewegten Zeiten mit einmaligem Bildmaterial - knapp 500 Fotos - und persönlichen Erzählungen vervollständigt und sie in Beziehung zu nationalen Begebenheiten setzt.

„Eine außergewöhnliche Chronik der Jahre 1918 bis 2023, ein perspektivenreicher Rückblick auf einschneidende Momente quer durch alle Regionen und Landesviertel Niederösterreichs“, macht der Verlag neugierig auf das Buch der Herausgeber Reinhard Linke und Christian Postl.