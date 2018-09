Nach über 40 Jahren besuchte Familie Naderer heuer im Sommer das Projekt „Kasisi Agricultural Training Centre“ (KATC). Zweieinhalb Jahre hatten sie einst in Sambia verbracht.

Es wurde ein sehr emotionales Wiedersehen. Die großartige Entwicklung der Bio-Landwirtschaftsschule und die daraus folgende positive Auswirkung im ganzen Land versetzte die Naderers in Freude und Hochachtung. „Die Menschen auf dem Land in Sambia können ihren Lebensunterhalt daraus gestalten und die Jugend lernt, wie sinnvoll es sein kann, im Land zu bleiben und am Aufbau mitzuarbeiten“, erzählt Franz Naderer. „Es war interessant, zu erleben, dass die dort entwickelte Bio-Landwirtschaft, die auch schon weltweite Anerkennung und Auszeichnung erhalten hat, das Selbstbewusstsein der Landbevölkerung stärkt“, meint Berta Naderer. „Wir sind glücklich, dass wir am Anfang dieses Weges dabei sein durften.“

Ordensbruder Paul war zu dieser Zeit auch schon in Sambia und begleitet das Projekt noch immer. In den 40 Jahren war er zweimal in Thern. „Wir wurden liebevoll aufgenommen und sind ihm sehr dankbar dafür. Auch seine Mitarbeiter standen uns immer zur Seite“, freut sich Familie Naderer.

Viele Veränderungen in 40 Jahren

„Es ist großartig, wie sich das KATC in den 40 Jahren weiterentwickelt hat. Große Bauten für Nächtigung und Verpflegung wurden errichtet, große Vortragsräume gebaut – für die vielen Interessenten, die am Kursangebot ‚Bio-Landwirtschaft‘ teilnehmen wollen. Die Felder wurden vergrößert, ein Staudamm wurde gebaut, so ist man nun unabhängig von der Regenzeit“, berichten die Naderers von den Veränderungen.

„Wir haben uns so sehr gewünscht, unseren damaligen Nachbarn Aaron und seine Familie wiederzusehen. Sohn Elemu und seine Schwester haben mit unseren Söhnen Markus und Thomas gespielt und uns damit den Zugang zu den anderen Familien erleichtert“, erinnern sich die Therner.

„Eine große Freude war der Besuch von Agnes, einer Einheimischen, die uns ihre Sprache lehrte. Sie kam wie ein Wirbelwind auf uns zugelaufen und umarmte uns, es war so berührend!“, erzählt Berta Naderer.

Natürlich wurde zur großen Freude der Gastfamilie eine heilige Messe in Kasisi gefeiert. „Das war ein großer Wunsch, bei dieser einmaligen rhythmischen Messe dabei zu sein“, erzählen die Reisenden und schildern: „Wir wurden bei den Ordensschwestern untergebracht und verpflegt. Sie leiten auch eine große Mädchenschule und sind treue und verlässliche Mitarbeiter.“

Die sambische Hauptstadt Lusaka hat sich in den 40 Jahren auch sehr verändert und soll in absehbarer Zeit (samt Vororten) die 3-Millionen-Einwohner-Grenze überschreiten.