Göllersdorfer machten sich Bild von Wertstoffzentrum

Da in Göllersdorf im nächsten Jahr, wie berichtet, ein neues Wertstoffzentrum errichtet werden wird, waren Bürgermeister Josef Reinwein, sein Vizebürgermeister Martin Schirmböck - dieser hatte sich im Vorfeld darum bemüht, dass die Gemeinde das entsprechende Grundstück ankaufen kann - und Gemeinderat Martin Klampfer in Dürnleis, um sich das Sammelzentrum anzusehen. Dieses ist nämlich ähnlich gestaltet, wie jenes, das in Göllersdorf entstehen soll.

Die Pläne dazu präsentierte die Geschäftsführerin des Hollabrunner Abfallverbands, Angelika Büchler, den Gemeinderäten. Denn errichtet wird das Sammelzentrum vom Abfallverband. In der Konzeption des neuen Sammelzentrums wird vor allem die wesentliche höhere Anzahl an getrennten Stoffen berücksichtigt. Zusätzlich sind für die weitere Entwicklung noch Reserve-Stellplätze vorgesehen.

Büchler war bei der Besichtigung in Dürnleis mit dabei und erklärte die Vorteile, die etwa die breite Rampe mit den Containerplätzen hat. „Eine wesentliche Verbesserung gegenüber unserem derzeitigen Sammelzentrum ist das geplante Einbahnsystem“, ist Reinwein überzeugt. Er ist froh, dass seinen Gemeindebürgern - aber auch allen anderen im Bezirk - ab Herbst 2024 ein „modernes, benutzerfreundliches Sammelzentrum, mit wesentlich mehr Platz und Funktionalität“ zur Verfügung stehen wird. Stolz ist er auch auf das Pilotprojekt, das in Göllersdorf gestartet wird: Baum- und Strauchschnittplatz werden Montag bis Samstag geöffnet sein.

Der notwendige Kaufvertrag für den Verkauf des Grundstücks an den Hollabrunner Abfallverband wurde - nach einem ebenso einstimmigen Grundsatzbeschluss im Jahr 2022 - einstimmig im Göllersdorfer Gemeinderat beschlossen.