Wo das Frühstück im alten Presshaus serviert wird

Die Suiten im Bio-Weingut Weberin Roseldorf sind neben den Kellerstöckeln-Appartments vom Weingut Hindler in Schrattenthal, dem Weingut Rain in Alberndorf, den Weinfass-Chalets vom Winzerhof Küssler in Grub/March oder dem Kellerstüberl „Am Galgenberg“ der Familie Hotschek & Appel erste Beispiele dafür, wie eine ideale Umsetzung von Unterkünften mit Weinbezug funktioniert.

Das Bio-Weingut Weber bietet neben seinen exzellenten Weinen mit den Suiten in der Kellergasse eine exklusive Rückzugsoase für Weinviertel-Urlauber. Neue Unterkünfte mit Weinbezug sollen künftig noch mehr Gäste ins Weinviertel locken. „Wein und Tourismus sind in Niederösterreich ein unschlagbares Team. Das zeigt sich vor allem hier im Bio-Weingut Weber während des Weinherbstes“, meinte die Landeshauptfrau.

„Birne“ und „Nuss“ inmitten der Weinberge

Bernadette und Andreas Weber haben hier im westlichen Weinviertel, an den Südhängen des Schmidatals, inmitten der Weinberge zwei Gästezimmer mit den Namen „Birne“ und „Nuss“ geschaffen. „Ein einzigartiges Urlaubserlebnis ist bei uns garantiert“, sagt Andreas Weber. Auf die Verwendung von Naturmaterialien wurde Wert gelegt. Eine indirekte Beleuchtung sowie ein minimalistisches Design sorgen für Modernität. Das Frühstück wird im alten Presshaus serviert, ausklingen lässt man den Tag auf der großzügigen Sonnenterrasse hinter dem Weinkeller.

Unter dem Slogan „Urlaub mit Weinblick“ werden außergewöhnliche Unterkünfte inmitten einer charmanten Kellergasse oder umgeben von Weingärten vermarktet, erklärt Hannes Steinacker, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH: „Authentische Premium-Hideouts und exklusive Rückzugsoasen werden immer gefragter.“