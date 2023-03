„Green Canyon“ Österreich: Nationalpark Thayatal baut Brücken

Einst waren Österreich und Tschechien durch einen Stacheldraht getrennt. Heute gehört diese Teilung zum Glück der Vergangenheit an und es gibt zahlreiche grenzüberschreitende Initiativen, berufliche Kontakte und Freundschaften. Doch manche „Grenzen in den Köpfen“ gilt es noch abzubauen, Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede sind nach wir vor ein Thema.

Der grenzüberschreitende Nationalpark sei seit mehr als 20 Jahren nicht nur ein gemeinsames Naturschutzprojekt, sondern auch ein Brückenschlag zwischen den Menschen beiderseits der Grenze, meint Naturschutzlandesrat Stephan Pernkopf: „Wo einst eine tote Grenze zu Resignation und Abwanderung führte, hat der Naturtourismus zu einem neuen Aufblühen der Region beigetragen.“

Fotoausstellung, Kindercamp, Schmankerl und viel Musik

Für Nationalpark-Direktor Christian Übl ist die neue Hängebrücke bei der Einsiedlerwiese „ein weiteres, nach außen hin sichtbares Symbol der Verbundenheit“. So sind alle Freunde des grenzüberschreitenden Schutzgebiets zu deren Eröffnung am Palmsonntag um 14 Uhr nach Hardegg eingeladen. Im Sommer wird eine Fotoausstellung die vielfältigen Aspekte der Begegnung und des Überschreitens von Grenzen thematisieren.

„Gemeinsam Brücken in die Zukunft bauen“: Claudia Waitzbauer, Leiterin des Fachbereichs Bildung im Nationalpark Thayatal, verweist auf eine Vielzahl an verschiedenen Veranstaltungen passend zum Jahresthema: „Menschen beider Länder begegnen einander bei einem grenzüberschreitenden Kindercamp und bei einem bunten Familiennachmittag auf der Hardegger Brücke.“ Oder sie genießen beim „Permanent breakfast“ kulinarische Schmankerl beider Länder. Darüber hinaus demonstrieren heuer zahlreiche Musikveranstaltungen an der Thaya und im Nationalparkwald, dass Musik über Grenzen hinweg verbindet.

Radtour auf der Trasse des Eisernen Vorhangs

Das Gebiet jenseits der Grenze ist vielen noch nicht so vertraut wie der österreichische Teil des Nationalparks. Heuer führen drei Wanderungen in den westlichen und östlichen Teil des grenzüberschreitenden Schutzgebietes. Zudem ermöglicht eine Radtour auf der ehemaligen Trasse des Eisernen Vorhanges eine Erkundung des tschechischen Nationalparks. Über allem stehe natürlich das Erleben eines einzigartigen Naturraumes, dem „Green Canyon“ Österreichs und Tschechiens, laden Übl und Waitzbauer ein.

Das Besucherprogramm 2023 ist online verfügbar, liegt als Broschüre im Nationalparkhaus Hardegg auf und kann bei Anfrage auch zugeschickt werden: www.np-thayatal.at

Ebenfalls am Programm 2023: eine Radtour am ehemaligen Eisernen Vorhang. Foto: Nationalpark Thayatal, Christian Übl

