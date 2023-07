Kostbar! Exkursion der Direktvermarkter erstmals im Pulkautal

30 Direktvermarkter machten sich ins Pulkautal auf, um im Rahmen der Initiative „KOST.bares" Weinviertel“ Betriebe im Pulkautal zu besichtigen. Erster Halt war in Peigarten im Beerenhof von Familie Glanz. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Familie auf das Pflanzen von Beeren spezialisiert. Inzwischen ist der Betrieb zum größten Beerenproduzenten in Österreich geworden.

Konkret sind es Brombeeren und Himbeeren, auf die sich Familie Glanz spezialisiert hat. Wie kommt man dazu? „Zufällig, ich war auf einer landwirtschaftlichen Messe in der Schweiz und dort hat ein niederländischer Pflanzenverkäufer eine beträchtliche Anzahl an Himbeerpflanzen zurückgelassen, die habe ich dann übernommen“, erzählt Günter Glanz. Es sei am Anfang gar nicht einfach gewesen, weil ihm das fachliche Wissen gefehlt habe und: „Es gibt kaum Möglichkeiten, es zu lernen.“

Die Saison der Beeren sei von Juni bis Mitte November. Verkauft werde an die großen österreichischen Lebensmittelkonzerne. Seit diesem Jahr wird auch Ab-Hof-Verkauf angeboten. „Wir haben sieben Hektar Beerenpflanzen mit Folien überdacht und fünf Hektar sind freistehend“, schildert der Produzent. An die 50.000 Pflanzen werden jährlich gesetzt.

Nach den Beeren ging's zu den Trauben

Nachdem Brom- und Himbeeren erkundet worden waren, ging es für die Direktvermarkter weiter zum größten Weinhändler Österreichs, der Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf. Dort führte Juniorchefin Katharina Baumgartner gemeinsam mit ihrem Bruder Lorenz durch die Produktionsanlage. Die Gruppe war beeindruckt von den zahlreichen Weintanks und von der Abfüll- und Verpackungshalle. Als krönenden Abschluss durften die Gäste einige ausgewählte Weine verkosten; unter anderem jenen, der in den USA als „best Orange Wine“ aus Österreich prämiert wurde. Innovativ sind vor allem die mit Musik beschallten Weine, die dadurch noch mehr an Frucht und Geschmack gewinnen, wie die niederösterreichische Vizeweinkönigin erklärte.

Nach dieser Weinverkostung durfte ein Halt bei der Radlerrast in Obritz nicht fehlen. Renate Freitag berichtete dort von der Entstehung der Radlerrasthütte vor zwei Jahren und dem fulminanten Erfolg dieser Einrichtung. Die Gäste bekommen nicht nur Getränke und landwirtschaftliche Speisen des Betriebes, sondern können auch in einem der Liegestühle die Landschaft und die aktuell wieder vorbeifahrenden Güterzüge bewundern.

Zu Gast bei den Obritzer Weinbergschnecken

Darüber hinaus bietet die Obritzer Radlerrast alternativ eine schattige und windgeschützte Sitzecke, Werkzeug für kleinere Radreparaturen, ein Erste-Hilfe-Verbandszeug sowie eine Hunde-Getränkestation.

Weiterer Halt: das herrliche Refugium für Weinviertler Weinbergschnecken, das Jessica Wyschka in der Obritzer Kellergasse geschaffen hat. Auf knapp 40 Quadratmetern züchtet die ausgebildete Conchologin, so der Fachausdruck für Experten für Schalen-Weichtiere, zwei unterschiedliche Rassen, die sie als EU-zertifizierter Schlachtbetrieb an die heimische Spitzengastronomie verkauft.

Zum Abschluss der informativen Tour gab es noch einen intensiven Austausch bei einem gemeinsamen Abendessen im Weingut Reisinger in der Obritzer Kellergasse.