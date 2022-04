Oldtimer-Schmuckstücke auf vier Rädern

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Es war schon die zwölfte „Koller Klassik“, die am Wochenende am Heldenberg in Szene. An die 60 Teilnehmer aus Österreich und Deutschland kamen mit ihren Oldtimern zu diesem Gleichmäßigkeitsbewerb.

Die Vorrunde bestritt Bürgermeister Peter Steinbach im 98 Jahre alten Chrysler Chopard des Stockerauer Mediziners Gerald Brandstetter. Tatkräftig unterstützt wurde die Rennleitung am Parkplatz vor dem Oldtimer-Museum von Schülerin Sophie Apfelthaler, die mit der Fahne das Startzeichen für die Fahrer gab. Mit der Startnummer vier war Opernsänger Clemens Unterreiner mit seiner Kollegin Zoryana Kushpler als Beifahrerin am Start. Nach ihm ging Friseurlegende Georg Bundy ins Rennen.

Moderator Buchta glänzte mit umfangreichem Oldtimer-Wissen

Etwa sieben Kilometer lang war die Strecke, ehe es zur Bergwertung auf den Heldenberg ging. Wolfgang Buchta (Austro Classic) moderierte mit seinem umfangreichen Wissen zu den diversen Automarken. Er selbst fuhr nach dem Bewerb in einem Bugatti zur Radetzky-Gedenkstätte, am Beifahrersitz durfte die NÖN dabei sein.

Bei der Gedenkstätte parkten die historischen Schmuckstücke und die zahlreichen Besucher konnten die Oldtimer bewundern. Nach dem Mittagessen fand die zweite Wertung zurück zum Parkplatz statt. Die Preisverleihung ging im Museum über die Bühne, Bürgermeister Steinbach und Rudolf Koller übergaben die Preise.

Den Sieg holte sich Peter Petschina mit Beifahrerin Barbara in einem Mercedes 250 SL Cabrio, Baujahr 1967. Auf dem zweiten Platz landete Johannes Neuroth mit Beifahrerin Irun Probst Neuroth in einem Porsche 911 Baujahr 1998, und den dritten errang Peter Schrattenholzer mit Beifahrerin Theresa in einem Volvo 123 GT, Baujahr 1966.

