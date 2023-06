Wohnhaus mit Ablaufdatum: Bald nur 74 Betten im PBZ Hollabrunn

Den derzeitigen Bewohnern sei angeboten worden, dass sie auch im Pflegebereich untergebracht werden können, wo 74 Betten bestehen bleiben, schildert Dechant. Wobei: „30 Plätze weniger bedeutet auch, dass der gesamte Standort kleiner wird. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was das Land mit dem Wohnteil plant, der gebäudetechnisch nicht mehr den aktuellen Standards entspricht. Nicht jeder Patient will im stationären Bereich untergebracht werden.“

Barbara Schindler-Pfabigan, Sprecherin der Landesgesundheitsagentur, bestätigt auf NÖN-Nachfrage, dass der Wohnteil des PBZ Hollabrunn aufgrund des Auslaufens der behördlichen Bewilligung mit Ende 2024 aufgelassen werden muss. Die Information darüber sei rechtzeitig und ehestmöglich mit Anfang 2023 erfolgt, um auf die individuellen Wünsche aller Bewohner bestmöglich eingehen zu können.

„Die meisten werden in den Langzeitpflegebereich des PBZ Hollabrunn übersiedeln“, informiert Schindler-Pfabigan, „zwei Bewohner werden beim Umzug in eine Sozialwohnung unterstützt. Einige übersiedeln auf eigenen Wunsch nach Fertigstellung des Neubaus ins PBZ Korneuburg“.

Übrigens: Die betroffenen Mitarbeiter werden nach der Schließung des Wohnteiles in anderen Bereichen des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums eingesetzt. Und: Vor zwei Jahren wurde seitens des Landes beschlossen, dass in den Neubau des Standorts Hollabrunn 29,5 Millionen Euro investiert werden. Bis 2026 soll das PBZ hier auf 144 Plätze ausgebaut werden.

Diese Zahl wurde, wie berichtet, in enger Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für Gerontologie an der Kremser Karl Landsteiner Privatuniversität ermittelt, die einen Altersalmanach aufbereitet hat. Dieser dient als zentrale Richtschnur, wo es Adaptierungen und Verbesserungen im Bereich der stationären Pflege und Betreuung benötigt. „Als optimalen Wert für die Betriebsgröße in Hollabrunn haben die Experten eine Anzahl von 144 Betten definiert. Häuser in dieser Größe haben sich in betriebswirtschaftlicher Hinsicht als Optimum herausgestellt“, erklärte damals die zuständige ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.