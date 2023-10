„Hilfswerker“ schenken seit 20 Jahren Zeit und Freude

Rund 300 Besucher nahmen an der Jubiläumsfeier des Hilfswerks Niederösterreich im Stift Melk teil, unter ihnen Manfred Marihart, Vorsitzender im Hilfswerk Retzerland-Pulkautal, sein Vorgänger Reinhold Griebler und Erich Fidesser, Gründungsvater des Hilfswerks NÖ aus dem Retzer Land. Franz Kolland hielt einen spannenden Vortrag zum Thema „Gemeinsinn und Selbstsorge als Potenziale des Alters“. Zudem gab es die Möglichkeit, an der Dankmesse in der Stiftskirche und an einer Führung durch das Stift Melk teilzunehmen.

Die Generalversammlung des Hilfswerks stand heuer ganz im Zeichen des 20-jährigen Bestehens des ehrenamtlichen Besuchsdienstes. „Gerade im Besuchsdienst geht es meist einfach nur darum, jemandem Zeit zu schenken. Diese Stunden sind für beide Seiten eine ungeheure Bereicherung und ein lieb gewonnener Fixpunkt im Alltag“, sagte Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks Niederösterreich. „Dabei verkürzen unsere Besucher älteren Menschen nicht nur das Alleinsein, sie entlasten auch Angehörige, die so unbeschwerter ihren Verpflichtungen nachgehen können.“

Der Besuchsdienst startete 2004 als Pilotprojekt im Hilfswerk Korneuburg und Hilfswerk Laxenburg. Damals waren 160 ehrenamtliche Besucher aktiv. Heute zählt der Besuchsdienst des Hilfswerks in NÖ rund 520 Besucher, die regelmäßig ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden besuchen und ihnen ein Stück Zeit und Freude schenken.