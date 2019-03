Die gute Konjunktur und das weitgehend frostfreie Wetter nennt AMS-Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt als Hauptgründe für die niedrigste Winterarbeitslosigkeit seit 16 Jahren.

Arbeitslose und Schulungsteilnehmer eingerechnet, gab es im Vorjahresvergleich sogar um 316 Jobsuchende weniger (-14,3 %). Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist im Bezirk Hollabrunn damit fast doppelt so groß wie der NÖ-Durchschnitt.

„Das Bau- und Baunebengewerbe hat einen maßgeblichen Anteil an dem für diese Jahreszeit nicht absehbaren Beschäftigungszuwachs“, analysiert Mukstadt und blickt den nächsten Wochen optimistisch entgegen: „374 Arbeitslose verfügen über eine Einstellungszusage und werden in den kommenden Wochen wieder in ihrem Stammbetrieb beschäftigt.“

Die Arbeitskräftenachfrage ist quer durch alle Wirtschaftsbereiche groß. Insgesamt 200 freie Arbeitsplätze gibt es derzeit im Bezirk.