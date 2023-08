1,4 Millionen Euro für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden

Das Land NÖ bietet seit 2006 die Förderung „Sicheres Wohnen“ an. Damit werde dazu beigetragen, Häuser und Wohnungen einbruchssicherer zu machen. Außerdem werden „Anreize geschaffen, in die Sicherheit der eigenen vier Wände zu investieren“, erklärt Landtagsabgeordneter Richard Hogl. Seit die Förderung angeboten wird, haben etwa 90.000 Haushalte in Niederösterreich diese finanzielle Unterstützung in Anspruch genommen. Im Bezirk Hollabrunn wurden in den vergangenen 17 Jahren 1,38 Millionen Euro aus diesem Fördertopf bezahlt.

Bei dieser Förderung werden Sicherheitsmaßnahmen mit einem einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss für Sicherheitseingangstüren ab der Widerstandsklasse drei unterstützt. „Jeder erhält eine Förderung von 30 Prozent der anerkannten Investitionskosten“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Ebenso werden für elektronischen Sicherheitsschutz, wie Alarmanlagen, 30 Prozent der Kosten vom Land NÖ gefördert. Bei beiden Förderungen können die Haushalte maximal jeweils 1.000 Euro erhalten. „In Summe kann man sich also bis zu 2.000 Euro für die Sicherheit in seinem Zuhause holen“, rechnet die Landesrätin vor.

Hogl ergänzt: „Genauso wichtig ist es aber, vorsichtig zu sein, um Einbrüche zu vermeiden. Etwa keine Beiträge aus dem Urlaub in sozialen Netzwerken posten oder nur Lüften, wenn man zu Hause ist.“