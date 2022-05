100 Jahre im Bezirk: Der Namen sind es viele

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn lädt zum 4. Mal ein

Die Zeiten des Zweiten Weltkriegs bescherten Hollabrunn die „Frauenbildungsanstalt Niederdonau“. Diese wurde 1941 in Judenau eröffnet. Da das dortige Gebäude allerdings als Lazarett benötigt wurde, kam es 1942 zur „Hauswirtschaftsschule“ der Stadt Hollabrunn, die in der Mädchenschule am Koliskoplatz untergebracht wurde.

Das sind die Wurzeln der heutigen, an der Mühlgasse situierten HLW (Höhere Bundeslehranstalt für Wirtschaftliche Berufe). Damals gab es mit dieser Schulform erstmals eine dreijährige Hauswirtschaftsschule und eine einjährige Haushaltungsschule – natürlich für Frauen.

Den Namen sollte die Schule in den kommenden Jahrzehnten noch des Öfteren wechseln: 1942/43 galt die Bezeichnung „Frauenberufsfachschule des Reichsgaues Niederdonau – Gauselbstverwaltung Hollabrunn“.

Nach den Nachkriegswirren startete die Schule 1950, ausgestattet mit dem Öffentlichkeitsrecht, mit 56 Schülerinnen in neue Zeiten. Die Stadtgemeinde stellte 1955 den Bauplatz für den Neubau in der Mühlgasse kostenlos zur Verfügung, sodass 1958 schließlich mit dem Neubau und dem Bau des Internats begonnen werden konnte.

Landeshauptmann Johann Steinböck war es, der am 30. Mai 1961 die neue Schule eröffnete. Der Unterricht im Neubau startete dann auch gleich mit 82 Schülerinnen, wovon 35 vom neugebauten Internat profitierten.

Mit den ersten Maturaprüfungen 1962, zu denen sechs Schülerinnen antraten, war ein weiterer Schritt zur Anerkennung dieser Ausbildungsform erreicht. Das Ergebnis damals lautete: Eine Kandidatin bestand mit „ausgezeichnetem Erfolg“, zwei erzielten einen „guten Erfolg“ und drei Anwärterinnen haben „bestanden“.

Der erste Schulball 1973, der erste Schüler 1981

Die fünfjährige „Landeslehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe“ war ab 1964 die offizielle Bezeichnung der Schule. In den 1960er-Jahren war der Andrang an Schülerinnen so groß, dass zwei Außenstellen des Internats geschaffen werden mussten.

484 Auszubildende feierten 1973 ihren ersten Schulball. Zur „Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe“ wurde das Institut 1978 „geadelt“. Aufgrund des regen Andrangs wurde 1979 ein Zubau in Betrieb genommen, der neun Klassenzimmer samt Nebenräumen und den Turnsaal umfasste. Und schließlich trat 1981 der erste männliche Schüler in die Schule ein. Er hielt durch und maturierte 1986.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.