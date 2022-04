100 Jahre NÖ: Nonnen bieten Paroli

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

Die unmittelbarste Auswirkung der Selbstständigkeit Niederösterreichs in Bezug auf Hollabrunn war die Übersiedlung der Schulschwestern von Eggenburg hierher. Dem Orden wurde, wie im sogenannten „Trennungsgesetz“ ausdrücklich erwähnt, 1922 die Leitung des im selben Jahr gegründeten „Landeserziehungsheims für Schwererziehbare“ überantwortet.

Neben der Heimleitung wurde bis 1949 auch eine private Volksschule für Knaben und Mädchen betrieben. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten sollten die Schulschwestern wieder eine Sonderstellung einnehmen.

Unter dem Nazi-Regime sollte das private katholische Schulwesen komplett ausgeschaltet werden. Die Anstalt, die in „Gauerziehungsheim“ umbenannt wurde, war in Österreich die einzige in der Zeit von 1938 bis ‘45, die von Ordensschwestern – Kongregation der Schulschwestern vom III. Orden des heiligen Franziskus – geführt werden durfte.

Die Nazis machten sich auch die Schulreform der Ersten Republik zunutze, durch die die dreiklassige Bürgerschule 1927 von der vierklassigen Hauptschule abgelöst wurde. Vom Zeitpunkt des sogenannten „Anschlusses“ bis 1942 wurden Hauptschulen in Hadres, Göllersdorf, Großkadolz, Sitzendorf, Wullersdorf, Zellerndorf und Ziersdorf errichtet. Das Problem war nur meist, dass nicht immer die notwendigen Schulräume zur Verfügung standen.

Mit Ende des Zweiten Weltkriegs war zunächst nicht an einen Regelunterricht zu denken. Zerstörte oder zweckentfremdete Schulhäuser, Lehrermangel und das Fehlen von Unterrichtsbehelfen machten die Anfänge schwierig. Auch legistisch musste man in der Kürze der Zeit auf die Gesetze der Ersten Republik zurückgreifen.

Zu inhaltlichen Änderungen kam es nach dem Zweiten Weltkrieg nachhaltig bei den Berufsschulen. Durch die Verschiebung hin zu einer landesweiten fachbezogenen Ausbildung mussten viele kleine Berufsschulen schließen. Noch um 1950 gab es berufsbildende Schulen für Baugewerbe in Haugsdorf, für holzverarbeitende Gewerbe in Retz und für Metallgewerbe in Ziersdorf.

Von Retz über Unternalb nach Mittergrabern ins Aus

In Retz wurde 1919 eine Haushaltsschule für „heiratsfähige Töchter“ gegründet. Diese wurde 1938 nach Unternalb verlegt und 1952 als landwirtschaftliche Fachschule nach Mittergrabern. Damals bot das Bildungsinstitut achtmonatige Lehrgänge für heranwachsende Bäuerinnen an.

1973 wurde das Angebot auf eine zweijährige Ausbildung erweitert und 1982 ein Berufsschullehrgang installiert. All diese Anreize und Maßnahmen halfen nichts gegen die rückläufigen Schülerzahlen. Mit dem Schuljahr 1992/93 wurde die Schule in Mittergrabern geschlossen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.