Einer 16-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn, bereits Mutter eines Kindes, wurde vorgeworfen, im März einen Rucksack aus einem Zug gestohlen zu haben, in dem sich unter anderem ein Laptop befand. „Ich bin nicht schuldig“, beteuerte die junge Frau am Bezirksgericht Hollabrunn. Darüber war Richter Erhard Neubauer sichtlich überrascht. Denn bei der Polizei hatte die Angeklagte den Diebstahl zugegeben.

„Ich habe damals die Schuld auf mich genommen, obwohl es mein Freund war. Ich wollte ihn vor einer Strafe beschützen“, erklärte sie. Mit dem wahren Täter sei sie nun nicht mehr zusammen. Der amtsbekannte Ex-Freund hätte geplant, den Laptop zu verkaufen. „Ich hab‘ ihn meinem Papa gebracht und ihn gebeten, ihn zurückzusetzen“, schilderte die Angeklagte. Da stellte sich heraus, dass es sich um einen Firmenlaptop handelte. Die Mutter brachte das Gerät zur Polizei.

Richter sprach junger Frau ins Gewissen

Wegen Diebstahls musste sich die 16-Jährige nun nicht mehr verantworten, aber wegen Hehlerei, wie der Richter klarstellte. Unter Tränen bekannte sich der Teenager in diesem Punkt für schuldig. „Ich hab’ sie schon einmal wegen Suchtgift verurteilt“, mahnte Neubauer, dass die Angeklagte aus ihren Fehlern immer noch nicht gelernt hatte. Der Rucksack samt Inhalt im Wert von etwa 600 Euro sei bisher übrigens nicht aufgetaucht. Die 16-Jährige gab an, nichts über dessen Verbleib zu wissen. Ihr Ex hätte nur den Laptop, der neben dem Rucksack stand, mitgenommen. „Der Laptop war ebenfalls im Rucksack“, widersprach die Besitzerin, die den Rucksack im Zug vergessen hatte.

„Sie sind jung, passen Sie auf, was Sie aufführen. Ihr Ex-Freund ist kein unbeschriebenes Blatt“, sprach der Richter der Angeklagten ins Gewissen. Die Lüge bei der Polizei hat Folgen: Bezirksanwältin Marion Reinwein dehnte die Anklage auf das Vergehen der Begünstigung aus. Ob diese weiterverfolgt wird, liegt in den Händen der Staatsanwaltschaft Korneuburg.

Für die Hehlerei fasste die 16-Jährige eine zweimonatige Bewährungsstrafe aus. „Ich nehm’ das an“, sagte die noch immer weinende Angeklagte.

„Schauen Sie, dass Sie auf einen guten Weg kommen“, riet Neubauer.