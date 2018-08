Betroffene berichten von fast täglichen Verspätungen von bis zu 30 Minuten. Vor allem aus Wien kommend sei die Verspätungs-Anfälligkeit oder die Möglichkeit eines Zugausfalls besonders hoch.

ÖBB-Sprecher Christopher Seif spricht von „Einzelfällen“, bietet jedoch eine mögliche Lösung an: 20 Züge mit Cityjet-Garnituren werden ab 6. August von Montag bis Freitag in verschiedenen Abschnitten der Nordwestbahn geführt. Welche konkreten Erfahrungen die Pendler machen und welches politische Konfliktpotential besteht, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN.