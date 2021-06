„50 Feuerwehren sind derzeit im Einsatz“, sagt Feuerwehrsprecher Wolfgang Thürr am NÖN-Telefon. Das Unwetter hat Dächer abgedeckt und zerstört, Gebäude sind überschwemmt, es gibt Stromausfälle. „Golfballgroße Hagelkorner sind schon normal, die meisten sind so groß wie Fäuste“, sagt Thürr, als er gerade auf dem Weg in seinen Heimatort Immendorf war. Auch dort hat das Unwetter zugeschlagen. Die Hotspots sind im Schmidatal, Pulkautal und rund um Hollabrunn.

Im kleineren Rahmen hätte ein Bezirksfeuertag stattfinden sollen, um die ausgeschiedenen Funktionäre zu ehren. „Der ist ins Wasser gefallen“, zeigt der Immendorfer Kommandant Galgenhumor.

Viele Feuerwehren haben die erste Einsatzwelle bereits hinter sich und sind im Feuerwehrhaus. „Es hagelt wieder …“, geht das Unwetter in die nächste Runde.