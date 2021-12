50 Tonnen pro Jahr: Rotes Kreuz beendet Altkleider-Sammlung

Rund 50 Tonnen Altkleider sammelte die Bezirksstelle Hollabrunn mit ihrer Ortsstelle pro Jahr durch ihre Haussammlungen. Diese wurden an die Partnerfirma "Textilrecycling Borner" übergeben. Diese Aktionen werden mit Jahresende in NÖ eingestellt. "Für die jahrelange Beteiligung wollen wir uns recht herzlich bei den Bürgern bedanken. Ebenso ein großes Dankeschön an die Gemeinden sowie Partnerfirmen in der Region, welche uns immer wieder unterstützt haben", sagt Bezirksstellengeschäftsführer Günther Wiehart.

Künftig wird ausschließlich auf die Sammlung und den Verkauf von Altkleidern im Rahmen der Second-Hand-Boutiquen, den sogenannten Henry-Läden, gesetzt. Einen solchen gibt es etwa an Lothringerplatz in Hollabrunn. „Wir haben uns zu diesem Schritt im Sinne der Nachhaltigkeit entschlossen“, erklärt Niederösterreichs Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll. Die Henry-Läden seien etabliert und sollen weiter ausgebaut werden.

Logistischer Aufwand war enorm

Aufgrund des hohen logistischen Aufwandes und der gesetzlichen Rahmenbedingungen seien die Altkleidersammlungen, mit denen soziale Projekte finanziert wurden, in der gewohnten Form nicht mehr möglich. In den Henry-Läden, derzeit gibt es 24 im ganzen Land, wird gebrauchte Kleidung zu geringen Preisen weiterverkauft. Auch hier kommt der Reingewinn sozialen Projekten und den Aufgaben des Roten Kreuzes zugute.

Der Henry-Laden sei sowohl für jene Menschen interessant, die ihren Kleiderkasten wieder einmal „ausmustern“ wollen, als auch für jene, die gerne einmal ein neues Stück „erstöbern“ möchten, ohne gleich tief in die Taschen greifen zu müssen. Es wird in der Region für die Region gesammelt – große, zentrale Lagerflächen sind ebenso nicht erforderlich wie der Einsatz von Lkws zum Transport des tonnenschweren Ladeguts. Zudem sei die Mitarbeit in einem Henry-Laden für freiwillige Helfer wesentlich sinnstiftender als das Entleeren von Sammelboxen. Arbeitsplätze seien durch die Umstellung nicht betroffen.

Humana-Container für Altkleider, die wöchentlich entleert werden, stehen in fast allen Gemeinden des Bezirks freilich weiterhin zur Verfügung.