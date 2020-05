In den niedergeschriebenen Erinnerungen „Die Jahre 1945 und 1946 in Hollabrunn“ des ehemaligen Stadtamtsdirektors von Hollabrunn, Regierungsrat Franz Fürnkranz, zitiert vom allseits geschätzten Stadtarchiv-Historiker Walter Fittner, wird die in Hollabrunn nicht mehr allgemein bekannte „schicksalhafte“ Fahrt von vier Hollabrunner Zivilisten zu der vor Hollabrunn stehenden Front der dortigen Truppe der Roten Armee geschildert.

„Wenn ein einziger Schuss fällt, werden alle erschossen“

In dem für die Nachwelt wertvollen historischen Werk wird dazu mitgeteilt: Am Dienstag, dem 8. Mai 1945, um 10.30 Uhr begannen die Russen mit der Beschießung unserer Stadt, nachdem sich die russische Front bei Enzersdorf im Thale langsam gegen Hollabrunn in Bewegung gesetzt hatte. Einige Granaten schlugen östlich der Stadt ein, verursachten aber nur geringen Schaden.

Der Sägewerksbesitzer Karl Brandstätter, der Postbeamte Josef Waditschatka, der Sparkassenbeamte Rudolf Lamm und der Sparkassenbeamte Augustin Lastofka, letzterer als Dolmetsch, fuhren nun in einem Auto den Russen entgegen, um ihnen die kampflose Übergabe der Stadt anzubieten.

Vor der gesprengten Straßenbrücke in Kleinstetteldorf mussten sie den Wagen verlassen und zu Fuß weitergehen. Auf der Höhe von Eggendorf im Thale stießen sie auf die russischen Vorposten und erklärten einem Leutnant, der Führer dieses Postens war, dass sich Hollabrunn kampflos ergebe. Nach einigem Verhandeln erklärte sich der Leutnant bereit, auf dem Lastkraftwagen der Hollabrunner mit einer Kampfgruppe in die Stadt zu fahren. Seine Bedingung: „Wenn ein einziger Schuss fällt, werden alle erschossen.“

Um Punkt 12 Uhr mittags fuhr der Borgward in Hollabrunn ein und es fielen Schüsse vom „Katzenhirn“, einer Riede am Nordwesthang von Hollabrunn. Alles ging in Deckung und die Männer fürchteten schon das Schlimmste. Doch die Russen waren mehr mit der Beschlagnahme des Lkw als mit den Schüssen beschäftigt und so gelangten die Hollabrunner heil zurück zur Polizeidienststelle in der Sparkassegasse 5, von wo sie ausgezogen waren.

An diesem Tag begann die Besetzung der Stadt durch die Rote Armee, die bis zum 15. August 1955, also ein Jahrzehnt, andauern sollte.

„Es war keine schöne Zeit“, sagt der Braunsdorfer Franz Leitl (87), geboren und aufgewachsen in Goggendorf. Seine Mutter bewirtschaftete einen kleinen Hof. Der Vater war 1941 im Russlandfeldzug gefallen. Trotz Mangel an Fleischprodukten mussten die Bauern große Kontingente an das Militär abliefern. „Wir lebten hauptsächlich von Erdäpfeln und selbst gezogenem Gemüse.“

„Die Besatzungssoldaten kamen 1945 mit Pferden und fütterten ihre Tiere mit unserem Heu“, schildert er weiter. Mit dem mitgebrachten Rindfleisch musste die Mutter viele Gulaschportionen kochen, „da die Russen sehr hungrig waren“. Aber auch gewalttätig.

Ingrisch: „Wurde immer wieder ohnmächtig“

„Hunger und Kälte.“ Das fällt Schriftstellerin Lotte Ingrisch zum Ende des 2. Weltkriegs ein. „Ich hatte Hungerödeme, wurde immer wieder ohnmächtig. In unserer Wohnung fehlte durch Bomben eine Wand. Wir hatten keine Möbel mehr und schliefen auf dem Fußboden“, schildert die 89-Jährige und erinnert sich, dass die Donkosaken auf Wiens Straßen sangen. „Ich marschierte täglich in die Nationalbibliothek, las die Philosophen und blieb neugierig.“

Die Witwe des Komponisten Gottfried von Einem schenkte ihr Haus in Oberdürnbach nach dem Tod ihres Mannes als Gottfried von Einem-Museum der Gemeinde Maissau.

Mann: „Amis haben drei Tage lang gefeiert“

Im August wird Josef Mann 100. Das Kriegsende erlebte der Ziersdorfer als US-Kriegsgefangener im französischen Le Havre. Genau um 13 Uhr verkündeten die Amerikaner „war finished“. „Die Amis haben drei Tage lang gefeiert“, erinnert er sich.

Die Gedanken des damals 24-Jährigen drehten sich nur um seine Entlassung. Diese erfolgte jedoch erst am 16. Dezember 1945 aus dem sogenannten „Hungerlager“ im französischen Bolbec. „Die Amis haben uns so viele Kalorien pro Tag verabreicht, wie ein Mensch zum Überleben brauchte. Sie waren Gangster“, erzählt Mann, der schließlich am 19. Dezember die Grenze bei Passau passierte.

Die Tage bis 9. Jänner 1946 musste er in einem Gefangenenlager bei Eferding verbringen. Es folgten elf Tage in einem Lager in Haid bei Ansfelden. Erst am 21. Jänner durfte der Ziersdorfer mit dem Zug nach St. Pölten reisen, von dort weiter nach Klein-Wien. In Hadersdorf bettelte er mit fünf Kameraden bei einer Bäckerei um Brot. Vergebens. In Straß bat er im Gasthaus Verwandte um Essen. Auch die lehnten ab. Erst in Hohenwarth bekamen die Heimkehrer bei Familie Wagner so viel Speck, Brot und Wein, wie sie verdrücken konnten. In der Nacht erreichten sie glücklich Ziersdorf.