Mit dem 31.12. geht nicht nur ein sehr turbulentes Jahr, sondern auch eine Ära im Raiffeisen Lagerhaus Hollabrunn-Horn zu Ende. Die gesamte Genossenschaft bedankt sich bei Direktor Edwin Vorhemus für 20 Jahre an der Spitze des Unternehmens. Ab Jänner wird das „Lagerhaus-Urgestein“ noch seinen Resturlaub verbrauchen und anschließend den wohlverdienten Ruhestand antreten.

Unter der Leitung von Edwin Vorhemus hat sich das Lagerhaus Hollabrunn-Horn stetig weiterentwickelt und sei zu einem sehr starken und verlässlichen Partner in der Region geworden.

In den 20 Jahren erfolgten fünf Firmenübernahmen, drei Beteiligungsaufstockungen und zwei Fusionen. Der Umsatz stieg von 98 auf 225 Millionen Euro pro Jahr, die Anzahl der Mitarbeiter wuchs von 363 auf 573. Vorhemus habe sich stets für die Landwirte und die Mitglieder der Genossenschaft eingesetzt.

Neues Führungsduo soll neue Wege gehen

Die geordnete „Hofübergabe“ erfolgt Schritt für Schritt – jedoch nicht an einen, sondern an zwei neue Geschäftsführer, was den immer komplexeren und größeren Herausforderungen geschuldet sei. Von diesen wünscht sich der scheidende Direktor, dass sie nicht in seine Fußstapfen treten, sondern gemeinsam neue Wege in die Zukunft gehen.

Das neue Führungsduo besteht aus Rudolf Grubauer (33) und Josef Sieber (55). Ersterer übernahm im Oktober 2015 die Spartenleitung im Agrar-Bereich. Künftig wird er für die Sparten Agrar, Technik und Energie sowie die Tochterfirma Lapro und den Holzhof Manhartsberg tätig sein. Außerdem wird Grubauer als Sprecher der Geschäftsführung fungieren.

Sieber bringt jahrelange Erfahrung im Bereich der Baustoffindustrie und als Führungsperson namhafter Unternehmen mit. Im Lagerhaus wird er für die Leitung der Sparten Baustoffhandel, Baudienstleistungen, die Haus- und Gartenmärkte sowie die Beteiligung an der Manhart Bau GmbH verantwortlich sein wird.

Auf eine große Abschiedsfeier musste zwar verzichtet werden, im kleineren Rahmen wurde Edwin Vorhemus aber von seinen Lagerhaus-Wegbegleitern natürlich auch ein Präsent überreicht.

Stellvertretend für die gesamte Genossenschaft Hollabrunn-Horn bedankte sich Obmann Johann Rohringer für die jahrelange gute Zusammenarbeit und überreichte dem angehenden Rentner ein neues E-Bike, das ihm nicht nur viel Freude bereiten, sondern gleichzeitig seiner Gesundheit und körperlichen Fitness wertvolle Dienste erweisen soll.