Abschied: Jetzt ist "Muki" nur noch AMS-Biker

Nach dreieinhalb Jahrzehnten an der Spitze des AMS Hollabrunn verabschiedete sich Josef Mukstadt mit Jahresbeginn in die Pension. Die feierliche Amtsübergabe an Peter Kirchner musste auf sich warten lassen, ging nun aber im Beisein von AMS-NÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich im Gasthaus Rammel über die Bühne.

Mukstadt freute sich, dass ihm die Belegschaft „seines“ AMS und eine große Zahl an prominenten Gästen die Ehre erwiesen, und blickte auf bewegende Momente zurück, wie etwa die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Mitterretzbach im Jahr 1989. Der Beitritt Tschechiens zur EU im Jahr 2004 sei gerade für den Bezirk Hollabrunn spannend gewesen. Dem ehemaligen ÖGB-Bezirksobmann Johann Ertl und dem ehemaligen Wirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsidenten Kurt Trnka dankte er für den gemeinsamen Weg: „Bei ihnen habe ich Sozialpartnerschaft gelernt.“

Dass diese Sozialpartnerschaft mit monatlichen Treffen im Bezirk Hollabrunn besonders gut funktioniert, wurde einmal mehr hervorgehoben. „Ich bin für die persönlichen Freundschaften, die entstanden sind, mindestens so dankbar wie für die Lösungen, die wir im Sinne der Wirtschaft und der Arbeitsuchenden immer gefunden haben“, betonte Muk-stadt.

„Ich wünsche dir alles, was du dir wünschst“, schloss ÖGB-Bezirksvorsitzender Christian Kauer seine launige Rede, in der er verriet, am selben Tag Geburtstag zu haben wie „Muki“. Durchsetzungskraft sei ein Merkmal des Sternzeichens Widder: „Warum durch die Tür, wenn es durch die Wand auch geht“, beschrieb es Kauer auf seine Art.

Reinhard Indraczek (WK) hob die eloquente Art des Neo-Pensionisten hervor und lobte Nachfolger Kirchner als Teamplayer.

Für Landesgeschäftsführer Hergovich hat ein legendärer Kollege die AMS-Bühne verlassen: Mukstadt sei ein hervorragender Netzwerker, der alle an einen Tisch holen kann. Er sei legendär als Jüngster, der jemals als AMS-Leiter bestellt wurde (mit 27); legendär als erster Sprengelsprecher im Weinviertel und als Vorreiter bei Kooperationen mit Partnern in Osteuropa, bei der Mitarbeitersicherheit, bei Messen und bei der Frauenförderung.

Übrigens: Ganz verloren geht Mukstadt dem AMS doch nicht: Er bleibt bei den AMS-Bikern aktiv.

Dagmar Mühlbauer-Zimmerl, die nunmehr Vizechefin des AMS Hollabrunn ist, war bei der Verabschiedung den Tränen nahe und dankte „Muki“ für dessen Unterstützung und vorausschauende Art. Peter Kirchner beschloss schließlich den offiziellen Teil: Er wolle die Zufriedenheit auf beiden Seiten des Schreibtisches weiter steigern. Es sei Gebot der Stunde, mit einem zufriedenen Team gut aufgestellt zu sein. Traditionspflege gehöre ebenso dazu wie das Beschreiten neuer Wege. Dafür werde er all seine Energie aufwenden, die er sich nach mehr als 30 Jahren beim AMS bewahrt habe.

