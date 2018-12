Es warten Preise wie ein Luxus-Wochenende im Design-Hotel „Das Triest“ in Wien, Wohlfühl- und Wellnesstage von Yakult in einem Falkensteiner-Hotel oder Helikopter-Rundflüge.

Blutspendegelegenheiten im Bezirk Hollabrunn gibt es in besagtem Zeitraum einige: am 2.12. in Watzelsdorf (Dorfhaus/Alte Schule, 9 bis 12.30 Uhr); am 9.12. in Haugsdorf (Rotkreuz-Haus, 8.30 bis 12.30 Uhr) und Sitzendorf an der Schmida (Gasthaus Pelzer-Altinger, 9 bis 12.30 Uhr); am 13.12. in der Hollabrunner Rotkreuz-Bezirksstelle (12.30 bis 15 und 16 bis 19 Uhr); am 23. Dezember in Maissau (Musikheim, 9 bis 12 Uhr); am 13. Jänner in Ziersdorf (Rotkreuz-Haus, 8.30 bis 12.30 Uhr) und Göllersdorf (Volksschule, 9 bis 12.30 Uhr) sowie am 23. Jänner in Unterretzbach (FF-Haus, 15.30 bis 20 Uhr).

Blut ist ein lebenswichtiges Notfallmedikament, das nicht künstlich hergestellt werden kann. In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Im Winter ist das Engagement jedes einzelnen Spender besonders wertvoll.