Advent 2021 im Lockdown: Der Drang zum Miteinander

Der Advent ist eine „sehr menschliche Zeit“, sagt Hollabrunns Dechant Michael Wagner. Eine Zeit, in der Familien und Orte gern miteinander etwas vorbereiten. Das wird durch den Lockdown natürlich erschwert. Die NÖN fragte nach, wie der Advent in dieser Zeit gefeiert wird.

„Es lässt sich nur schwer etwas fix planen“, sagt Pfarrer Placidus Leeb, der von einigen Pulkautaler Gemeinden weiß, die ihre Adventfenster schmücken. In Alberndorf oder Obritz habe die Pfarrgemeinde die Organisation übernommen. Die geselligen Zusammenkünfte vor den jeweiligen Adventfenstern mit heißem Punsch und Krapferln müssen aber leider entfallen.

Dechant Michael Wagner überträgt Sonntagsmessen auf Facebook. zVg

Das Miteinander sowie der Drang, gemeinsam etwas Gutes – etwa durch wohltätige Aktionen – zu bewirken, sei im Advent angesichts der aktuellen Spannungen und Spaltungen innerhalb der Gesellschaft besonders wichtig, meint Wagner, der die Leitung der Göllersbachpfarren innehat. Als Beispiel nennt der Geistliche den Gedanken der Herbergssuche. „Dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf uns selbst, sondern auf die Menschen, die Hilfe benötigen.“

Die meisten empfinden den Advent als besinnliche Zeit. Aus liturgischer Sicht ist das aber komplett anders. Der Dechant spricht hier von einer Zeit der Angst, in der es wichtig sei, nicht den Mut zu verlieren. „Wenn man merkt, dass es schwierig wird, soll man nicht den Kopf einziehen, sondern sich aufrichten und der eigenen Angst entgegentreten.“

Im Lockdown werden die Sonntagsgottesdienste auf der Facebook-Seite der Göllersbachpfarren virtuell übertragen. Michael Wagner plant außerdem die Übertragung eines Reflexions- und Bußgottesdienstes, „damit nicht nur Glühweinstände, sondern auch Besinnlichkeit im Fokus stehen können“.

Wer nicht warten kann, verliert Vorfreude

Beim Stichwort Besinnlichkeit denkt Wagner sofort an die Marienmesse, auf die er sich sehr freue. Diese findet bei Kerzenschein noch vor dem Tagwerk statt. Die Messe sei besonders schön zu feiern, weil die Atmosphäre des Wartens gut zu spüren sei. Ebendieses Warten sei ein wichtiger Teil des Advents, weil es Vorfreude signalisiert: „Heutzutage beginnen wir immer früher und warten nicht mehr so lange.“ Was er hier konkret meint? Etwa die Weihnachtsbäckerei. „Wenn man die schon zum Beginn der Adventzeit nicht mehr sehen kann, nimmt das viel von unserer Vorfreude auf Weihnachten weg.“ Es gelte daher – in normalen Zeiten –, eine Balance zwischen dem Besinnlichen und dem vorweihnachtlichen Hetzen von einer Veranstaltung zur nächsten zu finden.

Ein Brauch, der auch im Lockdown gelebt werden kann, ist das Sitzen beim Adventkranz. „Die Familie kann hier bewusst zusammenkommen“, meint der Dechant.

Tägliche Denkanstöße könne ein Adventkalender liefern. Den gibt es virtuell auf der Homepage der Göllersbachpfarren. Der Kalender gibt jeden Tag ein neues Wort oder einen neuen Gedanken an die Kinder weiter.