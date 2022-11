Adventmärkte 2022: „Eine lange Durststrecke für alle“

Die Freude über wieder stattfindende Adventmärkte im Bezirk ist bei Veranstaltern und Besuchern groß. Ein paar Aussteller sind jedoch aufgrund herrschender Unsicherheiten abgesprungen.

Bald beginnt sie wieder – die Vorweihnachtszeit. Nicht wegzudenken sind hier die traditionellen Adventmärkte. Seit Anfang 2020 hat die Corona-Situation den Veranstaltern jedoch einiges abverlangt. Oder zur Absage gezwungen. Es musste von Organisatoren- und Ausstellerseite abgewogen werden, wie mit jeglichen Unsicherheiten umgegangen werden soll. Heuer kommen einige beliebte Christkindlmärkte nach zweijähriger Pause wieder zurück. Die NÖN hat nachgefragt, wie die Organisation läuft und was im Bezirk zu den Highlights der heurigen Adventsaison zählt.

Lange Tradition hat der Adventmarkt in der Alten Hofmühle in Hollabrunn, der vom Hollabrunner Museumsverein und dem Verein Kulturmü‘µ veranstaltet wird. Am zweiten Adventwochenende bietet er den Besuchern Kunsthandwerk sowie Kulinarik. Was den Adventmarkt so besonders macht? „Sein einmalig schönes Ambiente“, ist sich Susanne Köck sicher. Sie ist gemeinsam mit Sabine Fasching für die Organisation zuständig.

„Es ist ein sehr vielfältiger Markt und für jeden ist etwas dabei“, verspricht Köck. Ein paar Aussteller sind dieses Jahr zwar nicht mehr dabei, dafür seien aber wieder neue hinzugekommen. Der Großteil von diesen kommt aus der Region. „Wir freuen uns, dass wir wieder ein bissl was zeigen dürfen. Es war eine lange Durststrecke für alle“, ist Köcks Vorfreude groß.

In Retz geht’s wieder drüber und drunter

Der Adventmarkt in Retz am 3. und 4. Dezember steht unter dem Motto „Drüber und Drunter“. Gemeint ist damit, dass drüber (auf dem Rathausplatz) und drunter (im Retzer Erlebniskeller) Kunsthandwerk und traditionelle Köstlichkeiten verkauft werden. In diesem Jahr haben weniger Aussteller als in den Vorjahren zugesagt, verrät Tourismusstadtrat und Organisator Daniel Wöhrer: „Von den Kunsthandwerkern haben wir leider dieses Jahr nur 80 Prozent von 2019 dabei.“

Die Gründe dafür seien, dass ein paar dieser „Standler“ aufgehört haben oder schon bei anderen Adventmärkten vertreten sind. Um den Energieverbrauch in Grenzen zu halten, sollen von Veranstalterseite keine Heizschwammerl aufgestellt werden. „Es hat früher schon bei dem einen oder anderen Stand Gasheizschwammerl gegeben, aber das war selbst organisiert. Ich glaube, dass das heuer auch nicht der Fall sein wird“, meint Wöhrer im Gespräch mit der NÖN.

Die größte Krippe des Weinviertels

Der „Advent in Raschala“ findet am 27. November in einer der stimmungsvollsten, schönsten und ursprünglichsten Kellergassen des Weinviertels, unter der Linde in der „Pinkelstein Kellergasse“, statt. „Wir werden heuer circa 35 Aussteller haben“, erzählt Präsident Werner Daim von den Raschalaer Köllamaunan. Dort zu sehen ist auch die größte Krippe des Weinviertels. Zudem werden stimmungsvolle Weisenklänge von der „Jagdhornbläsergruppe Aspersdorf“ die Besucher erfreuen.

Bezirk Hollabrunn Ravelsbacher Adventmarkt: 700 Kerzen im Lichtergarten

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.