In Pulkau findet bereits am ersten Adventwochenende der traditionelle Christkindlmarkt statt – und das seit mehreren Jahrzehnten. Das Angebot ist über die Jahre stetig gewachsen, sodass inzwischen rund zehn Verköstigungsstände und etwa 30 Aussteller handwerklicher Produkte ihre Waren anbieten, wie Organisatorin Tanja Heilinger erzählt.

Die Standgebühren fließen gänzlich in die Werbung, übrig bleibt den Organisatoren nichts. Ausgeschenkt wird von den örtlichen Vereinen, die Aussteller kommen so weit wie möglich aus der Region. Ein besonderes Highlight sind heuer die Aufführungen des Kasperls von Raphis Puppenbühne sowie die große Wollwerkstatt im Stadtsaal. Dort wird altes Handwerk wie Klöppeln, Filzen oder Spinnen vorgeführt.

„drüber und drunter“ verlängert Retzer Tourismussaison

Der Retzer Advent „drüber und drunter“ lockt jedes Jahr am zweiten Adventwochenende zahlreiche Besucher in die Weinstadt und verlängert damit die Tourismussaison, wie Organisator Reinhold Griebler stolz erzählt. Bei den Ausstellern ist ihm die Regionalität sehr wichtig, „90 Prozent der Vereine und Betriebe kommen aus der Region“. Eine gültige Konzession sei bei allen unbedingt erforderlich.

Auch auf entsprechende Verkehrskonzepte und Security wird Wert gelegt. Denn an die 40 Busse aus Österreich und Tschechien kamen etwa im vergangenen Jahr, um den großen Perchtenumzug, aber auch den Handwerksmarkt zu bewundern. Das kostet – mit den Standgebühren alleine ginge sich die Organisation nicht aus. „Der Tourismusverein bezahlt einiges dazu“, sagt Griebler. Doch das sei es wert, das Hotel Althof in Retz wie auch viele Zimmervermieter der Region seien jährlich ausgebucht.

Adventtreff mit 100 Presshäusern voller Aussteller

„Wir sind wahrscheinlich der älteste Adventmarkt in der ganzen Region“, sagt Franz Weinwurm von der Adventgesellschaft, die für die Gemeinde Hadres den Adventtreff organisieren. Adventgesellschaft besteht aus zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern. Beim Adventtreff, der seit 35 Jahren immer am zweiten und dritten Wochenende im Dezember stattfindet, werden die Presshäuser von den Eigentümern zum Selbstkostenpreis direkt an die Aussteller verliehen.

Die Aussteller, denen insgesamt an die 100 Presshäuser zur Verfügung stehen, kommen größtenteils aus Hadres und der näheren Umgebung. Angeboten werden vor allem kunsthandwerkliche Produkte, beispielsweise aus Holz und textilen Materialien, sowie eine reiche Auswahl an kulinarischen Spezialitäten.

Jährlich reisen viele Besucher an. An die 90 Busse würden zu den Adventtreffs kommen, erzählt Weinwurm, und da helfe die freiwillige Feuerwehr tatkräftig mit. Ein großes Ereignis also, und größer solle es auch nicht werden: „Das Bemerkenswerte an unserem Adventreff ist sicherlich die romantische Atmosphäre mit den vielen Fackeln und Feuerstellen zwischen den Presshäusern, die ausschließlich mit Reisig und Christbäumen geschmückt sind.“

Um diese Stimmung zu erhalten, sind bunte Kugeln oder elektrische Blinklichter als Dekoration nicht erlaubt. Wenn der Adventmarkt Erlös abwirft, wird dieser für die Verschönerung und Erhaltung der Kellergasse verwendet. Wie wichtig der Adventtreff für die Erhaltung und Belebung der Kellergasse sei, betont auch Bürgermeister Karl Weber: „Ohne den Adventtreff wäre die Kellergasse nicht in dem gepflegten Zustand, wie wir ihn heute haben.“

Qualität steht im Vordergrund beim Advent in der Alten Hofmühle

Sabine Fasching zählt zu den Ausstellern und dem Organisationsteam des Adventmarkts in der Alten Hofmühle in Hollabrunn. „Wir bemühen uns sehr, den Adventmarkt im Sinne unserer Vorgängerin Christa Ecker fortzuführen, die immer darauf geachtet hat, dass anspruchsvolles Kunsthandwerk im Vordergrund steht.“ Da stehe auf jeden Fall die Qualität im Vordergrund. Die Aussteller decken eine breite Palette an Kreativität ab. „Da steckt viel Liebe in den einzelnen Stücken und das spürt man“, schwärmt Fasching, die betont, dass versucht werde, eine gute Mischung beim Angebot zu finden: Traditionelles Kunsthandwerk, wie etwa die Klosterarbeiten, hat ebenso seinen Platz, wie aktuelle Trends und Designs.

Dass dieses Konzept funktioniert, sei daran zu erkennen, dass der Adventmarkt in der Hofmühle sein 25-Jahr-Jubiläum feiere. „Er ist zum Fixpunkt in der Vorweihnachtszeit geworden“, weiß Fasching.

„Es ist uns wichtig, den Besuchern einen stimmungsvollen Markt zu garantieren, da stehen die beiden ansässigen Vereine - Museumsverein und Kulturmü - mit vollem Einsatz dahinter.“

Feuerwehr organisiert Adventdorf in Amthyststadt

In Maissau veranstaltet die Feuerwehr zum zweiten Mal ein Adventdorf am ersten Adventwochenende beim alten Feuerwehrhaus, Gemeindeamt und Musikheim. Platz ist hier genug, man könnte auch noch den Parkplatz beim Musikheim nutzen. „Aussteller haben wir heuer jedenfalls mehr als im Vorjahr“, meint Feuerwehrkommandant Franz Kloiber zufrieden.

Insgesamt sind es 23 Aussteller, die neben weihnachtlichen Bastelarbeiten und Kunsthandwerk auch jede Menge Kulinarik anbieten. Mit 50 Euro pro Standplatz liegt man beim Maissauer Adventdorf sehr günstig. Kloiber: „Das ist sicher sozial verträglich.“ Der Erlös komme natürlich der Feuerwehr zugute.

Eine lange Tradition hat der Ravelsbacher Adventmarkt. Hier wird im Kulturzentrum im Pfarrhof jede Menge an Kunsthandwerk, Kulinarik und auch der Christbaumverkauf angeboten. Insgesamt 42 Aussteller bieten hier am 7. und 8. Dezember ihre Produkte an. Vor allem im Innenbereich sind die Standplätze rasch vergriffen, viele Aussteller buchen gleich von einem Jahr ins nächste. Bei der Gastronomie – im Außenbereich angesiedelt - gibt es manchmal Wechsel.

Die Standgebühren sind unterschiedlich, für eine Gastrohütte etwa werden 150 Euro ausschließlich an Standgebühr von der veranstaltenden Werbegemeinschaft Ravelsbach verrechnet. Erlös kann man seitens der Werbegemeinschaft nicht verbuchen, die Einnahmen werden für das kulturelle Rahmenprogramm benötigt. Und einen allfälligen Abgang übernimmt nach entsprechendem Gemeinderatsbeschluss die Marktgemeinde Ravelsbach.