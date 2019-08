Zur Jahresmitte ist das sozial- und arbeitsmarktpolitische Projekt der Aktion 20.000 nach eineinhalb Jahren ausgelaufen. Menschen über 50 Jahre, die seit mehr als einem Jahr arbeitslos waren, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren war das Ziel dieser Initiative. 35 neue Arbeitsplätze konnten dadurch im Bezirk Hollabrunn bei Gemeinden und in gemeinnützigen Vereinen geschaffen werden. „Rund ein Viertel aller Beschäftigten wird nach dieser Förderung weiter beschäftigt“, freut sich AMS-Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt über zusätzliche Jobs, die dadurch entstanden sind.

Naturgemäß gab es auch Beschäftigte, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausgestiegen sind und Gemeinden, für die eine Weiterbeschäftigung aus budgetären Gründen nicht möglich war.

Ältere Arbeitsuchende werden mehr

Knapp 500 Jobsuchende und damit über vierzig Prozent aller beim AMS Hollabrunn vorgemerkten Arbeitslosen sind älter als 50 Jahre. Die Altersarbeitslosigkeit hat innerhalb der letzten drei Jahre um 8,3 Prozent zugenommen. Mit der Eingliederungsbeihilfe 50+ gibt es deshalb auch weiterhin ein attraktives Förderprogramm zur Schaffung von Arbeitsplätzen für diese Altersgruppe.

„Die Aktion 20.000 hat gezeigt, dass es neben einem geregelten Arbeitsalltag für viele Menschen auch um die gesellschaftliche Teilnahme und Anerkennung geht“, sieht AMS-Chef Mukstadt an vielen Beispielen bestätigt.

Bürgermeister ziehen positive Bilanz



Nach ersten Informationen über die Aktion 20.000 im Herbst 2017 stand für Heldenbergs Bürgermeister Peter Steinbach fest, sich an dieser Beschäftigungsinitiative zu beteiligen. „Das war für uns der Startschuss zur Suche nach geeigneten Arbeitskräften“, so Petra Arneth-Frasl vom AMS Hollabrunn.

„Ich hatte etwas Bedenken, ob sich passende ältere Arbeitsuchende finden und den Worten von Interessierten auch Taten in der tagtäglichen Arbeit folgen“, erinnert sich der Gemeindechef an Bewerbungsgespräche. Die anfängliche Skepsis ist rasch der Erkenntnis gewichen, dass sich mit Leopold Krippel und Herbert Pfeiffer zwei äußerst engagierte Gemeindearbeiter gefunden haben.

AMS Hollabrunn In Seefeld-Kadolz: Josef Mukstadt, Otto Drucker, Bürgermeister Peter Frühberger, Claudia Lutzer.



Krippel und Pfeiffer am Heldenberg im Einsatz

Für den 57-jährigen Krippel eine Chance, mit der er nach unzähligen erfolglosen Bewerbungen schon fast nicht mehr gerechnet hat. „Mein Alter und mehr als ein Jahr auf Jobsuche waren scheinbar unüberwindliche Handicaps“, so die Erfahrung des Ziersdorfers.

Auch für Herbert Pfeiffer kam der Arbeitsplatz bei der Gemeinde Heldenberg wie gerufen. „Ich war zuletzt sechs Jahre in einem Betrieb beschäftigt und verlor meinen Job wegen gesundheitlicher Probleme just zu dem Zeitpunkt als ich wieder einigermaßen fit war“, beschreibt der gelernte Bau- und Möbeltischler seine damalige Enttäuschung. Für den 55-Jährigen sollte es mehr als zwei Jahre dauern, bis sich die Beschäftigungsmöglichkeit am Heldenberg ergab.



"Uns taugt die vielseitige Arbeit"

„Uns taugt die vielseitige Arbeit, das gute Betriebsklima und die Anerkennung, die uns vom Bürgermeister, von den Kollegen und von der Bevölkerung entgegengebracht wird“, so die Bilanz der Beiden. Voll des Lobes für seine Mitarbeiter zeigt sich Bürgermeister Steinbach: „In der Gemeinde und am Heldenberg gibt es viel Arbeit, für die wir genau solche Leute brauchen. Deshalb werden wir die bisher über die Aktion 20.000 finanzierten Lohnkosten zukünftig während der Saison als Gemeinde tragen“, versichert der Ortschef.

Aktion 20.000 hat Erfolgsgeschichten geschrieben

Noch eine Erfolgsgeschichte wurde in der Vorbildgemeinde Heldenberg geschrieben: Für Bauleiter Richard Mayer aus Oberfellabrunn ergab sich die Möglichkeiten, sein technisches Know-how bei der Prüfung und Aktualisierung von Bauplänen in der Gemeinde einzubringen. „Mit Mitte 50 schien es so, als ob meine Berufslaufbahn vorzeitig beendet war“, freute sich Mayer über die Beschäftigungsmöglichkeit ab Jahresbeginn 2018 und nutzte die Aktion 20.000 als Übergang in die Pension, die er als mittlerweile 62-Jähriger angetreten hat. „Das war eine win-win-Situation für alle Beteiligten, weil wir die anstehenden Überprüfungen sonst extern vergeben hätten müssen“, so Bürgermeister Steinbach.

Beschäftigung über die Förderung hinaus



In der Marktgemeinde Seefeld-Kadolz blickt man ebenfalls auf positive Erfahrungen mit AMS-Förderprogrammen zurück. Ein Beispiel dafür ist der gelernte Dachdecker Otto Drucker. „Rund drei Jahre hat es gedauert, bis ich nach langer Jobsuche diese Chance bekommen habe“, erinnert sich der 56-Jährige und freut sich über seine Arbeit in der Gemeinde.

Gemeinsam mit seinen Kollegen im Bauhof erledigt er alle anfallenden Arbeiten. Und das zur vollsten Zufriedenheit von Bürgermeister Peter Frühberger. Nach eineinhalb Jahren in der Aktion 20.000 wurde deshalb entschieden, die Beschäftigung auch nach dem Auslaufen der Lohnsubvention fortzusetzen. „Es gibt genug zu tun und wir haben mit unserem Mitarbeiter einen Glücksgriff gemacht“, ist Gemeindechef Frühberger überzeugt.