Analyse: So viel kostet Baugrund

Werbung

Das Wirtschaftsmagazin „Gewinn“ hat die aktuellen Grundstückspreise in ganz Österreich erhoben und während die Gemeinden in unmittelbarer Wien-Nähe einen unaufhörlichen Höhenflug erleben, sind Baugründe im Bezirk Hollabrunn noch vergleichsweise günstig zu haben.

Gerasdorf bis zu 800 Euro pro Quadratmeter, weitere Gemeinden mit bis zu 700 Euro pro Quadratmeter: Im Nachbarbezirk Korneuburg kann einem angesichts der Preise schwindlig werden. Die einzigen beiden Gemeinden im Bezirk Hollabrunn, die im „Gewinn“ mit dreistelligen Quadratmeterkosten ausgewiesen werden, sind die beiden größten: die Bezirkshauptstadt Hollabrunn mit bis zu 160 Euro und die Weinstadt Retz mit bis zu 120 Euro. Die südlichste Gemeinde, das an den Bezirk Korneuburg grenzende Göllersdorf, kratzt am „100er“.

Steigende Tendenz wird auch den Gemeinden Heldenberg, Maissau, Ravelsbach, Sitzendorf und Ziersdorf attestiert. Genauso wie Nappersdorf und Retzbach, wo man mit 15 bis 20 Euro noch zum Schnäppchenjäger wird.

Vielleicht mit ein Grund für diese Statistik: Im Rahmen der gemeinsamen Jahresanalyse von „willhaben“ und den Grundbuchexperten der IMMOunited wurden die Immobilien-Transaktionen 2021 analysiert. In Relation zur Einwohnerzahl gab es in Hollabrunn die meisten Transaktionen in Niederösterreich; bundesweit liegen nur Eisenstadt, Kitzbühel und Dornbirn davor. -cr-

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.