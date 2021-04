Aus dem Fernseher tönt eine Dauerwerbesendung über ein Dampfbügeleisen. Mit einem beinahe gesungenem „Guten Morgen“ unterbricht Andrea Mühlhans den TV-Spot und geht ans Bett ihres Kunden. „Na? Haben Sie gut geschlafen?“ Ihr Gegenüber ist heute gar nicht gut gelaunt und gibt keine Antwort.

Routiniert zieht die Pflegeassistentin ihre Gummihandschuhe an und beginnt mit der Körperhygiene. Sie holt Wasser, fährt das Pflegebett elektrisch hoch, wäscht mit dem Waschlappen zuerst die Füße und cremt sie anschließend ein. Mühlhans lässt sich von der gleichgültigen Stimmung nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Mit einem flotten Spruch lockert sie die Stimmung auf: „Da muss ich aber Ihr Gesicht gründlich waschen, damit der Schlaf weggeht“, sagt sie charmant. Keine Reaktion.

„Der Vorteil an der mobilen Pflege ist, dass ich viel mehr Zeit für einen Kunden habe.“ Andrea Mühlhans, Pflege- assistentin der Volkshilfe

Der Mann atmet schwer und lässt die Körperhygiene über sich ergehen. Anschließend wechselt sie die Windeln des Kunden; sie ist dabei nicht zimperlich, sondern erledigt die Arbeit mit dem obersten Ziel, die Würde des Menschen zu erhalten. Im Wohnzimmer hängen alte Bücher und vergilbte Fotos von Herrn B. und seinem Bruder.

Es folgt der nächste Aufmunterungs-Versuch: „Soll ich Ihnen das nächste Mal die Bräunungscreme mitnehmen, damit wir die Sonne reinholen?“ Herr B. kämpft sich aus seinem Bett: „Auwehauweh, auwehauweh, auwehauweh …“

Nachdem er eine Handvoll Medikamente geschluckt hat, werden sein Blutdruck und Blutzucker gemessen. Für Herrn B. ist eine Stunde Visite vorgesehen. Die Dauer eines Hausbesuchs ist für jeden Kunden individuell geplant, je nachdem, welche Art von Pflege benötigt wird.

Am Wohnzimmertisch trägt Andrea Mühlhans alle Gesundheitswerte in die Mappe ein und hakt die Liste der Pflegeplanung ab. „Der Vorteil an der mobilen Pflege ist, dass ich viel mehr Zeit für einen Kunden habe und ich sie ganz genau kenne.“ So wisse sie etwa bei diesem Mann, dass sie den Kakao stärker machen muss, wenn er – wie heute – einen schlechten Tag hat.

Nicht nur für die physische, sondern auch die psychische Gesundheit ist Mühlhans da: Viele ihrer Kunden wohnen allein; Angehörige kommen nur ab und zu auf einen Besuch vorbei, sofern sie in der Nähe wohnen. Da ist jedes Gespräch Gold wert.

So wie bei der nächsten Kundin, die seit längerer Zeit an Schizophrenie erkrankt ist. Unter der täglichen Aufsicht eines Volkshilfe-Personals nimmt Frau S. ihre Medikamente ein; wenn noch Zeit übrig bleibt, wird geplaudert. „War der Osterhase denn brav?“, beginnt Mühlhans das Gespräch. „Ja“, sagt Frau S. und deutet auf ihr Geschenksackerl. „Den Osterhasen habe ich aber schon aufgegessen“, kichert sie. Nach 20 Minuten geht es weiter zum nächsten Kunden. Mittlerweile ist es Mittag. Mühlhans ist seit 6 Uhr Früh im Dienst.

Bei den Autofahrten zwischen den einzelnen Einsätzen könne sie kurz abschalten, ihre Lieblingsmusik im Auto hören und Eindrücke und Gespräche sacken lassen – bei einer Anzahl von 50 verschiedenen Kunden ist das auch notwendig. Ihre Tour fährt sie meistens in den Ortschaften Guntersdorf, Nappersdorf-Kammersdorf, Hollabrunn, Göllersdorf und Ziersdorf.

Der nächste Stopp ist Enzersdorf im Thale bei Rosa Rötzer. Die Pflegeassistentin wärmt ihr das Mittagessen auf, es gibt Fisch, denn Freitag ist Fischtag. Rötzer hat nicht viel Hunger. „Immer diese Micky-Maus-Portionen, da wird ja nichts aus Ihnen“, entgegnet ihr Mühlhans fürsorglich. Das Eis ist gebrochen, Rötzer lacht verschmitzt und nimmt doch ein paar Bissen.

Letzter Stopp bei dem Ehepaar Oberhofer, bevor es für Andrea Mühlhans in die Pause geht. Seit einem Sturz wird Theresia Oberhofer von der Volkshilfe betreut. Ihr 96-jähriger Mann nimmt das Hochzeitsfoto von der Wand: „70 Jahre sind wir schon verheiratet“, sagt er stolz. Die Hochzeit sei unspektakulär gewesen, „damals waren noch die Russen in Enzersdorf“. 70 Jahre! Kurz überlegt Herr Oberhofer, wie dieses Ehejubiläum genannt wird. Die Google-Recherche ergibt: Es ist die Gnadenhochzeit. Die Hauptattraktion ist aber Katze Minka, die genauso ruhig und gutmütig wie das Ehepaar selbst ist.

Verschnaufpause im Büro der Volkshilfe Hollabrunn. Da Mühlhans an diesem Tag für einen Teildienst eingeteilt ist, wird der Einsatz am Abend fortgesetzt. Seit zwei Jahren ist sie in der Pflegebranche tätig, eine klassische Quereinsteigerin. Früher hat sie als Köchin gearbeitet, bis sie aufgrund der schlechten Bezahlung und Arbeitsbedingungen das Handtuch warf. Nachdem die 34-Jährige ein Jahr die Pflegeschule in Horn absolviert hatte, heuerte sie bei der Volkshilfe an. Jetzt arbeitet sie mit Menschen – und tut etwas Gutes: Egal, ob sie bei der Einnahme der Tabletten anwesend ist, Blutdruck misst, die Körper ihrer Kunden pflegt oder für deren seelisches Wohl sorgt. Sie tut es aus voller Überzeugung und ist sich für keine Arbeit zu schade.

In der Corona-Pandemie wurden Besuche der Angehörigen aus Sorge vor einer Ansteckung oft vermieden. Andrea Mühlhans hat trotzdem weitergearbeitet und kitzelt mit ihrem Schmäh Lebensfreude aus den alten Menschen heraus.