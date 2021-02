Ansteckung im Einsatz? FF-Bezirkschef widerspricht .

Dass die Feuerwehr in der jüngsten Version des nationalen Covid-19-Impfplans fehlt – was bereits vom Bundesfeuerwehrverband hart kritisiert wurde -, rief im Bezirk Hollabrunn die SPÖ auf den Plan. Bezirksvorsitzender Richard Pregler verwies in einer Aussendung darauf, dass die FF-Kameraden im Bezirk sauer seien und unterstrich die wichtige Hilfsfunktion der Freiwilligen Feuerwehren gerade in dieser Zeit. Bezirksfeuerwehrchef Alois Zaussinger relativiert: "Betrieb ist sicher."